Миллиардер Ричард Брэнсон призвал лидеров бизнеса отстоять суверенитет Украины1
- 28.01.2022, 14:44
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Даже если за это придется платить.
Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, миллиардер Ричард Брэнсон призвал лидеров бизнеса отстоять суверенитет Украины. Об этом он пишет на сайте virgin.com:
— Бизнес-лидеры всего мира с большой тревогой наблюдают за скоплением российских войск и техники на границе с Украиной. Это тлеющий конфликт на протяжении многих лет, с периодическими вспышками, такими как незаконная аннексия Крыма Россией в 2014 году.
Но никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле — войны, которая, как и многие другие до нее, не служит справедливой или законной цели. (В этот момент любому из нас трудно скрыть свое раздражение. В 2022 году, что, черт возьми, одна страна делает, накапливая танки у границ другой страны?)
Я провел большую часть своей взрослой жизни, выступая против того, что я считал несправедливыми войнами нашего времени. В марте 1968 года я присоединился к десяткам тысяч молодых людей на лондонской Трафальгарской площади, которые демонстрировали протест против войны во Вьетнаме, быстро нарастающего конфликта, унесшего бесчисленное количество жизней, искалечившего сотни тысяч детей и взрослых и закончившегося унизительным поражением США и его союзников. 35 лет спустя я был среди миллионов людей во всем мире, которые вышли на улицы в знак протеста против вторжения в Ирак — ястребиной и безрассудной акции, которая дестабилизировала Ближний Восток и сделала мир менее безопасным.
Восемь лет назад, когда намерения Путина в Украине стали более очевидными для остального мира, мы предприняли усилия по мобилизации лидеров российского и украинского бизнеса, чтобы они стали сторонниками мирного урегулирования конфликта между их странами. Я помню многочисленные проницательные встречи и звонки с лидерами и экспертами в области политики и бизнеса, и мы стали лучше понимать динамику сил, подпитывающую этот конфликт. Мы также быстро узнали, что ни один из наших российских контактов, хотя в частном порядке выступал против военной интервенции России, не был готов поднять свой голос публично. Мы выпустили деловое заявление, которое западные и украинские бизнес-лидеры были рады подписать, но нам не удалось получить ни одной российской подписи, потому что их страх перед репрессиями со стороны режима в Москве был слишком велик.
Однако тогда и сейчас те, с кем я разговаривал, были едины во мнении, что любая война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные и ужасные последствия. Во-первых, это еще больше изолирует Россию и ее президента от остального мира и разрушит российскую экономику. И, конечно же, это причинит огромный вред и страдания людям, молодым и старым, пытающимся жить в мире по обе стороны границы. Как это часто бывает, основной удар агрессии придется на гражданское население. Кровавая гражданская война в Сирии, в которой российские войска и наемники сыграли ужасную роль, является ярким напоминанием о том, что поставлено на карту.
Это не тот конфликт, в котором президент Путин может победить в долгосрочной перспективе. Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях, его должно очень волновать, какими будут перспективы его собственной страны в будущем. В какой-то момент простые россияне поймут, что они заслуживают лучшего, особенно если ситуация достигнет точки, когда неизбежный мятеж украинцев, защищающих свои дома, села и города, вернет навязчивый призрак неудачи Советского Союза в Афганистане и ее смертоносных жертв.
Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны ясно дать понять, что односторонняя агрессия всегда неприемлема и что мировое деловое сообщество поддержит весь спектр санкций против любой страны, которая пытается нарушить суверенитет другой.