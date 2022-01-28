Лавров сообщил о новых условиях для работы российских СМИ в Беларуси 28.01.2022, 15:41

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Переговоры велись из-за закрытия корпункта «Комсомольской правды».

Российский МИД вел переговоры с руководством Беларуси в связи с закрытием местного корпункта российской «Комсомольской правды». Теперь белорусские власти готовы открыть корреспондентские пункты любого российского СМИ, если там будут работать россияне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ряду российских радиостанций, передает ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства не считает это запредельным условием.

— Мы сделали немало для того, чтобы белорусские власти проявили понимание в сложившейся ситуации. И сейчас у них позиция такая, и я не могу с ней спорить, что они готовы открыть любой корпункт, но пусть это будут сотрудники, которые являются гражданами Российской Федерации, — сказал Лавров.

Напомним, в Беларуси лишили аккредитации журналистов всех иностранных СМИ в октябре 2020 года. Тогда это объяснили новыми правилами аккредитации.

В стране продолжаются репрессии и против белорусских независимых СМИ. На данный момент за решеткой находятся 32 представителя белорусской медиа-сферы. Кроме того власти страны признали экстремистскими и разгромили редакции практически всех крупных изданий.

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