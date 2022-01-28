Германия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже 1 28.01.2022, 16:48

Власти страны считают, что дипломат был офицером СВР.

Германия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже. По версии властей страны, он был связан с делом о шпионаже в сфере космических технологий, по которому ранее на этой неделе предъявили обвинение другому россиянину

Германия объявила персоной нон грата сотрудника российского консульства в Мюнхене, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что это произошло в прошлом году. Власти страны считают, что дипломат был офицером Службы внешней разведки России (СВР) и работал под дипломатическим прикрытием, рассказали собеседники Der Spiegel. По данным издания, дипломат работал с россиянином Ильнуром Н., которому ранее на этой неделе Генпрокуратура Германии предъявила обвинения в шпионаже. Его задержали в июне прошлого года. По версии следствия, он, работая научным сотрудником в одном из баварских университетов, сотрудничал с СВР и передал ей сведения о разработках в области аэрокосмических технологий, получив за это €2500.

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