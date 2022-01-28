Во Франции автомобильная реклама должна будет отговаривать от покупки машины 5 28.01.2022, 18:36

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Это еще один шаг страны к переходу на экологичный транспорт.

С 1 марта во Франции автопроизводители должны будут размещать на своей рекламе дисклеймеры, призывающие покупателей ходить пешком или пользоваться общественным транспортом. Штраф за нарушение правила будет достигать 50 тысяч евро, пишет «Евро пульс».

Форма подачи дисклеймеров строго регламентирована. Автопроизводители выбрать из трех вариантов: «Задумайтесь, прежде чем поехать на автомобиле», «Для коротких поездок выбирайте велосипед или идите пешком» или «Для регулярных поездок пользуйтесь общественным транспортом».

Требование распространяется на все виды рекламы: от роликов на телевидении до баннеров в Интернете.

Новые правила — шаг к переходу на экологичный транспорт. К 2035 году во Франции, как и во всем Евросоюзе, прекратят продавать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.

Отказ от «грязных» автомобилей – часть стратегии Евросоюза, согласно которой к 2050 году ЕС должен достигнуть нулевого уровня выбросов парниковых газов. Автомобили «ответственны» за 72% транспортных выбросов в Европе.

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