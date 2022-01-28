«С предприятия высасываются последние соки» 1 28.01.2022, 18:52

3,680

Белорус — о новых правилах на БЕЛАЗе.

Один из читателей поделился своим мнением с телеграм-каналом «БОР»:

- Вертухаев становится все больше, а свобод все меньше. На ОАО «БЕЛАЗ» новые правила, все делается на благо руководства.

Перемены в жизни, уставу и правах работников происходят уже не первый год на госпредприятиях страны. С «безмерной заботой» о работниках, на БЕЛАЗе решили, что свободного времени слишком много, а время — деньги. Так как из-за этого «ущерба» предприятие убыточно и близко к банкротству, решили как минимум всех домой и на обед отправлять по свистку.

Логика «крепкого хозяйственника» проста: нужно закупить множества оборудования для контроля, ввести новые штатные единицы в роли «вертухаев», которые будут максимально исполнительные и амбициозные. В таких структурах в Беларуси в основе своей царит атмосфера крысятничества подстав и карьеризма. Каждому коллективу по порции полицаев.

Казалось бы и это можно терпеть если бы для работников что-то делалось, ну если не зарплату повысить так хоть курилку поставить. Но этого нет и не привидится.

Коллективы пытаются запугать, заставить стучать, молчать, людей увольняют, создавая напряжённость. Делают все, чтобы в коллективах не было сплочённости. Ни одному работодателю это не нужно. Разрозненной толпой управлять проще.

Но это путь в никуда. С предприятия высасываются последние соки. Оборудование изношено и требует полной замены. Специалистов не мотивируют развиваться и продолжать работать на благо предприятия. О будущем не думает ни один высокий начальник. В голове только пятилетки, а дальше хоть гори все синим пламенем.

Ладно это устраивает директора, при хорошел раскладе он пойдет по политической лестнице вверх, но для рядового работника да и для большинства ИТР это большая беда.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.