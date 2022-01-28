В России рухнул военный вертолет Ми-8 28.01.2022, 18:55

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Есть погибшие.

В России в Ульяновской области разбился военный вертолет Ми-8. Вертолет нашли недалеко от поселка Дубки. Позже стало известно, что Ми-8 совершил жесткую посадку на лед реки в четырех километрах от поселка, пишет unian.net.

"Число людей на борту неизвестно. На месте очевидцы наблюдают трех человек. Один находится без сознания, еще двое ранены. Предварительно, причиной аварийной посадки стала техническая неисправность", – говорится в сообщении.

Позже российские Telegram-каналы сообщили о гибели одного из пострадавших: "Еще двое получили различные травмы. Пострадавшим помог рыбак, который находился недалеко от места падения. Сейчас спасатели добираются к вертолету на снегоходах".

По данным Shot, скончался бортовой инженер 27-летний Влад Шевцов. Известно, что перед ЧП вертолет летел на высоте 200 метров и попал в туман.

"Известно, что всего с аэродрома вылетело четыре вертолета, один совершил жесткую посадку. Три, предварительно, еще кружат в районе поселка", – говорится в сообщении.

"Крушение произошло недалеко от санатория "Дубки". Подъехать туда нельзя, пешком – около получаса. На месте оказалось двое рыбаков, которые сейчас помогают пострадавшим", – отмечается в сообщении.

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