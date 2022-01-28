В Италии провалилась пятая попытка избрать президента 28.01.2022, 19:15

С понедельника парламент Италии голосует за избрание преемника Серджо Маттареллы.

Парламент Италии в пятницу с пятой попытки не смог избрать президента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Кандидатура консервативной главы Сената Марии Элизабетты Каселлати, которую выдвинул альянс партии "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", набрала 382 голоса. 406 законодателей воздержались.

Для того чтобы быть избранной Каселлати необходимо было заручиться поддержкой 505 парламентариев.

С понедельника парламент Италии безуспешно голосует за избрание преемника президента, покидающего свою должность Серджо Маттареллы.

В пятницу в 17.00 по местному времени должен пройти еще один раунд голосования и парламент продолжит голосовать дважды в день, пока кто-то не будет избран. В субботу голосование было назначено на 9.30 и на 16.30.

Как отмечает Reuters, постоянная неспособность найти любой консенсус отравила политическую атмосферу в стране и имеет потенциально опасные последствия для стабильности широкой коалиции, поддерживаемой правительством премьер-министра Марио Драги.

Драги, который сам является претендентом на пост главы государства, указал, что он, возможно, не захочет продолжать руководить правительством, если его правящая коалиция расколется из-за президентских выборов. Левоцентристская Демократическая партия также заявила, что выйдет из правительства, если она не будет включена в выбор президента.

Перспективы Драги на пост президента погасли на этой неделе, и многие законодатели явно не желают его поддерживать, отчасти потому, что они опасаются, что любое изменение в правительстве может спровоцировать национальные выборы на год раньше запланированного.

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