Мечта хуторянина: Недалеко от Минска продается уникальный дом без соседей 2 28.01.2022, 19:34

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Общая площадь дома составляет 48 метров квадратных.

Этот дом находится в деревне Дуброва Смолевичского района. На этом месте раньше была старая хата, которую владельцы отреставрировали. Участок тут внушительных размеров — 25 соток. Главные плюсы — живописный зеленый вид со всех сторон и отсутствие соседей на расстоянии 1 км. Цена хутора — 35 тысяч долларов. Но есть нюанс, пишет realt.by.

Будущий владелец смело может говорить, что купил маленькую Италию. Форма выставляемого участка и окружающего леса тоже напоминает сапог. Только у нас это скорее валенок.

Деревня находится примерно в 60 км от МКАД. Общая площадь дома составляет 48 метров квадратных. В объявлении указано, что дом возвели в 2021 году, но ниже есть информация, что на его месте уже была деревенская постройка, которую в последствии отреставрировали.

Обновили двухэтажный дом не до конца. Владелец признается, что работы сделаны частично, но строительные материалы куплены и перейдут покупателю.

Стены сделаны из сруба и обшиты вагонкой и блокхаусом. Вода поступает в дом из колодца. Также была введена канализация в 2 кольца.

Участок засеян европейским клевером и газонной травой. Осенью уже можно будет собирать урожай с плодовых деревьев и посадить еще несколько молодых саженцев — места хватает. Стоимость предложения — 35 тысяч долларов.

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