«Бывший муж забрал все, вплоть до вилок, ложек и постельного белья» 28.01.2022, 20:32

Белоруски честно рассказали о своих разводах.

В вопросе о разделе имущества при разводе возникает множество спорных моментов и подводных камней, которые могут запутать человека. Какие проблемы могут возникнуть в процессе и как их избежать, разбирался Intex-press.

«Я осталась ни с чем, а когда подала на алименты, он обиделся»

Жительница Барановичей Виктория вышла замуж в 19 лет. Ее муж был на восемь лет старше, до свадьбы они встречались несколько лет. Вскоре у пары родился ребенок. А где-то через полгода после его рождения, Вика узнала, что у мужа есть любовница, и подала на развод.

Вопрос о разделе имущества, рассказывает Виктория, встал сразу после развода. Но забрать себе хотя бы часть совместно нажитого, ей так и не удалось.

– Мы с мужем жили на съемной квартире, которую сами обставляли мебелью и бытовой техникой. Когда я предложила ему разделить все пополам, услышала, что раз я ни копейки не вложила, все достается ему. А как я могла что-то вложить, если была в декрете? – рассказывает Виктория. – Я хотела подать иск, но бывший муж запугал меня, что я не докажу, что имущество было куплено совместно. И я, в силу своей глупости, возраста и незнания закона, отступила.

В итоге, единственное, что досталось девушке после развода, – это ее личные вещи и стиральная машина, которую Вика купила за свои деньги.

– Бывший муж забрал все, вплоть до вилок, ложек и постельного белья. А я осталась ни с чем, – говорит Виктория. – Более того, когда я подала на алименты, он обиделся и предложил сделать ДНК-тест! Тест, естественно, показал, что ребенок его. И сейчас он через суд платит алименты.

Виктория снова вышла замуж, переехала в другой город и с бывшим мужем не общается. Но эта ситуация, по словам девушки, научила ее, что какими бы сильными не были чувства и как бы человек не внушал доверие, на первое место всегда нужно ставить интересы своего ребенка и свои собственные.

– Я никогда бы не подумала, что этот мужчина может так поступить со мной. Я считала его адекватным взрослым человеком, который берет ответственность за свои поступки, – рассказывает Виктория. – Любовь любовью, но 21 веке надо быть хоть немного подкованной, знать закон и сохранять хотя бы какие-то документы о приобретаемых вещах. Иначе, будучи такой наивной, как я когда-то, можно остаться ни с чем.

«Муж вывез всю мебель»

43-летняя Наталья прожила в браке 20 лет, у них с мужем родились две дочери. Супруги жили в квартире свекрови, которую они обставили и сделали ремонт. У семьи также был свой автомобиль.

По словам Натальи, ее муж «гулял», поэтому свекровь хотела переписать квартиру на невестку и внучек, но не успела: сильно заболела и умерла. После ее смерти, говорит Наталья, муж изменился до неузнаваемости.

– Муж боялся своей матери, а когда свекрови не стало, почувствовал себя хозяином: начал устраивать скандалы, требовал освободить квартиру. Нам с детьми некуда было пойти, потому что денег на новое жилье не было. Эти издевательства я терпела два года, – рассказывает Наталья.

Однажды, перебирая вещи покойной свекрови, Наталья нашла документ, в котором та еще при жизни завещала половину частного дома – другой своей жилплощади – одной из дочерей Натальи.

– С найденным документом я пришла к мужу, который уже жил в этой жилплощади со своей любовницей. Я предложила ему освободить полдома в обмен на квартиру. Дом старый, конечно, еще довоенной постройки, но это лучше, чем ничего, – рассказывает горожанка. – Он согласился и сразу подал на развод.

Пару развели быстро.

– Квартира, машина, деньги, которые мы накопили вместе, – все осталось ему. А из половины дома дочери, где он проживал со своей любовницей, муж вывез всю мебель. Забрал даже старое мусорное ведро! – рассказывает Наталья. – Я хотела подать на раздел имущества, но в суде мне сказали, что за это нужно будет заплатить налог: 10% от стоимости того, что я хочу отсудить. У меня нет таких денег.

Со временем Наталья смирилась с тем, что все совместно нажитое имущество досталось бывшему мужу. Единственное, о чем она жалеет, так это об отсутствии денежной подушки безопасности на случай непредвиденных ситуаций.

– Я говорю и буду говорить дочерям и другим девочкам о том, что перед тем, как выйти замуж, нужно стать независимой финансово и купить свое жилье, чтобы не остаться ни с чем. Женщины у нас не защищены в этом плане: если у тебя нет денег заплатить за раздел имущества – останешься на улице, – резюмирует Наталья.

Делить имущество можно даже после развода

Как правильно подать на раздел имущества при разводе и на что следует обратить внимание, чтобы не остаться ни с чем, объясняет адвокат Елена Байтус.

Несмотря на то, что каждая ситуация требует индивидуального подхода, есть общие положения брачно-семейного законодательства, по которым производится раздел совместно нажитого супругами имущества, отмечает адвокат.

Раздел имущества супругов может быть произведён как в судебном порядке, так и внесудебным образом путем заключения договора о разделе имущества у нотариуса. В суде делить имущество пара может как еще будучи в браке, так и уже расторгнув его.

Что называется совместно нажитым имуществом?

– Имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Всегда ли имущество делят поровну?

– В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными, если иное не предусмотрено Брачным договором.

Суд вправе отступить от признания долей равными, учитывая интересы несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов. Доля одного из супругов, в частности, может быть увеличена, если другой супруг уклонялся от трудовой деятельности или расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи. Вещи индивидуального пользования несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные принадлежности, музыкальные инструменты и т.п.) при разделе имущества не учитываются и передаются без соответствующей денежной компенсации супругу, с которым будут проживать дети.

Можно ли подать на раздел имущества после развода?

– Раздел имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, если иное не предусмотрено Брачным договором в отношении этого имущества, может быть произведен по обоюдному согласию супругов как в период брака, так и после его расторжения путем заключения супругами (бывшими супругами) в письменной форме Соглашения о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, которое подлежит нотариальному удостоверению.

Что еще нужно знать при разделе совместно нажитого имущества?

– В случае, когда одному из супругов передаются предметы, стоимость которых превышает причитающуюся долю, другому супругу присуждается соответствующая денежная компенсация.

При разделе имущества судом учитываются общие долги супругов, кредиты, займы и т.п.

Подать на раздел имущества после развода можно в течение трех лет со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, независимо от времени расторжения брака.

Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное ими в период брака в дар или в порядке наследования, является собственностью каждого из них.

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.д. ), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются имуществом того супруга, который ими пользовался.

Имущество каждого из супругов может быть признано судом их общей совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.), если иное не предусмотрено Брачным договором.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».