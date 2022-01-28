В Беларуси задержали известного блогера Михаила Цыганкова 2 28.01.2022, 20:42

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Он вел популярный юмористический «Твиттер».

В Беларуси задержали блогера Михаила Цыганкова. В Twitter он известен под ником Gypsynkov (у него 11,4 тысяч подписчиков). Блогер жёстко писал о ситуации в Беларуси и действующем режиме, передает euroradio.fm.

Правозащитникам известно о задержании ещё несколько белорусских блогеров-тысячников в Twitter. Получается, что происходит очередная "зачистка" тех, кто пишет на социально-политические темы.

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