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В Беларуси задержали известного блогера Михаила Цыганкова

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  • 28.01.2022, 20:42
  • 6,494
В Беларуси задержали известного блогера Михаила Цыганкова

Он вел популярный юмористический «Твиттер».

В Беларуси задержали блогера Михаила Цыганкова. В Twitter он известен под ником Gypsynkov (у него 11,4 тысяч подписчиков). Блогер жёстко писал о ситуации в Беларуси и действующем режиме, передает euroradio.fm.

Правозащитникам известно о задержании ещё несколько белорусских блогеров-тысячников в Twitter. Получается, что происходит очередная "зачистка" тех, кто пишет на социально-политические темы.

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