Россия постепенно наращивает военное присутствие в Беларуси: что перебрасывается 3 28.01.2022, 20:46

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Одним из подразделений руководит предавший присягу бывший замначальника ВМС Украины.

Россия постепенно наращивает военное присутствие в Беларуси. По данным zn.ua, из Восточного и Западного военных округов РФ в Беларусь на аэродромы «Барановичи» и «Лида» уже прилетели (или в ближайшие дни будут перебазированы) самолеты Су-25, Су-30СМ и Су-35С, а на аэродроме «Лунинец» и в районе Гродно — размещены средства ПВО (ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1»).

Всего же из частей и соединений Восточного военного округа и ВДВ ВС РФ к учениям будет привлечено до 19 батальонно-тактических групп, насчитывающих около 10 тысяч военнослужащих.

Одно из этих подразделений — батальонно-тактическую группу 155 бригады морской пехоты с Тихоокеанского флота — возглавляет уроженец Киевщины Игорь Татарченко. В 2014 году, будучи заместителем начальника разведывательного управления штаба командования ВМС ВС Украины, он предал страну, перейдя на сторону России.

Под предлогом того, что в южных и юго-западных областях Беларуси 10-20 февраля пройдут внеплановые российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» (на которых «северные» — «Республика Полесье» и «Северная Федерация», будут противостоять «западным» — коалиции государств, в которую входят «Нярис», «Помория», «Клопия» и «республика Днепровия»), россияне перебрасывают туда самолеты, зенитно-ракетные комплексы, танки.

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