В Польше выпустили марку, посвященную защите границы с Беларусью 1 28.01.2022, 21:12

Варшава проводит общенациональную кампанию «Станем стеной за польский мундир».

Почта Польши тиражом 5 миллионов экземпляров выпустила марку, посвящённую защите границы с Беларусью. На ней изображены нашивки вооружённых сил, пограничников и полиции.

Варшава проводит общенациональную кампанию "Станем стеной за польский мундир" — в поддержку польской армии. Недавно Нацбанк Польши выпустил коллекционную монету, посвящённую защите границы с Беларусью в 2021 году.

Напомним, что в прошлом году мигранты пытались прорваться в Польшу из Беларуси. Их группы до сих пор нелегально переходят границу. Польша, как и весь ЕС, возлагает ответственность за миграционный кризис на режим Лукашенко.

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