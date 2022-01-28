На панорамы Сплита в Хорватии теперь можно посмотреть онлайн 28.01.2022, 21:30

Виртуальным туристам доступно более 200 панорам города, снятых с земли и воздуха.

Теперь исследовать город Сплит (Хорватия) можно не выходя из дома. Местный туристический офис создал виртуальные туры по Сплиту на специальном сайте (доступен на английском и хорватском языках), пишет «Евро пульс».

Виртуальным туристам доступно более 200 панорам города, снятых с земли и воздуха. Каждая из них не только дает обзор на 360 градусов, но и позволяет узнать больше информации о расположенных вокруг зданиях и объектах с помощью справочных материалов.

Также в этом месяце одна из официальных резиденций итальянского президента, Квиринальский дворец, также открылась для посещения онлайн. Теперь на специальной онлайн-платформе можно посмотреть на кабинет президента и познакомиться с историческими залами дворца.

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