Где могут отдохнуть белорусы в 2022 году? 29.01.2022, 16:01

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Раннее бронирование зарубежных туров на лето уже началось.

Какие направления будут открыты для граждан Беларуси в этом году, интересуются ли люди путевками и какие прогнозы дают специалисты на грядущий туристический сезон, intex-press.by узнал у работников барановичских турфирм.

Раннее бронирование уже открыто по многим популярным у белорусов направлениям: Турция, Кипр, Албания, Черногория, Египет. С начала года пополнила этот список Грузия, первые рейсы туда должны полететь уже в конце мая.

После перерыва, вызванного пандемией и некоторыми политическими событиями, вернулась на раннее бронирование и Греция. Правда, добираться туда белорусам (по крайней мере, пока) придется через Москву, а путевка на двоих будет стоить от 1600 евро (до пандемии цены на Грецию стартовали от 1000 евро). Вместе с тем, в турагенствах отметили, что планируется введение и прямых автобусных рейсов из Беларуси. Правда, когда это будет и сколько будут стоить такие путевки, пока не известно.

– Границы по-прежнему закрыты, поэтому вылеты во многие страны осуществляются из Москвы. Основные доступные прямые перелеты – Объединённые Арабские Эмираты и Египет. Любители экзотики могут отправиться на острова Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы, цены на такие туры стартуют от 1200 евро, – сообщила сотрудница одного из барановичских агентств. – Наземным транспортом можно посетить Львов, Киев, Будапешт.

Пока у жителей Барановичей пользуются спросом Турция и ОАЭ. Популярность Эмиратов, говорят в турагентствах, обусловлена тем, что отдых там по цене практически сравнялся с Египтом, а уровень сервиса выше, и виза не нужна.

Каким будет отпускной сезон в 2022 году и как поведут себя туристы, работники сферы туруслуг пока прогнозировать не берутся.

– Кто-то боится заболеть, кто-то не хочет сидеть на карантине за границей. Сказывается и отмена перелетов над Украиной, из-за чего людям порой приходится доплачивать до 130 долларов, – пояснила сотрудница одного из агентств Барановичей.

Вместе с тем они отмечают, что ситуация в начале этого года лучше, чем в начале прошлого. Несмотря на то, что цены на путевки из-за существенного сокращения белорусского авиапарка уже показывают рост до 15%.

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