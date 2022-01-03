Единственный аккредитованный в России украинский журналист покинул страну 3.01.2022, 16:07

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Роман Цимбалюк

Его обвинили в экстремизме и собираются возбудить несколько административных дел.

Украинский журналист Роман Цимбалюк уехал из России после вызова его на допрос в прокуратуру, сообщает nv.ua.

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова. Перед этим также было много сигналов, что они «взялись за последнего украинского репортера в Москве очень и очень серьезно», — сказал он в интервью Громадське.

По словам журналиста, за последние два месяца фактически все топовые фигуры «российских информационных войск» предсказывали ему различные проблемы.

«Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю, кто-то еще какую-то фигню выдавал. Потому сейчас нужно дождаться и понять, как действовать дальше. Хотя открою вам тайну. Несмотря на то, что я прожил там 13 лет и проработал корреспондентом агентства УНИАН, я никогда не собирался там оставаться. И даже если я туда больше не вернусь — это меня тоже устроит», — отметил он.

Цимбалюк пояснил, что не ясно, заведено ли вообще дело в России против него. В последнее время в России начали публиковать в СМИ соответствующие документы: всевозможные заявления, обращения депутатов в следственный комитет, полицию. Апогеем этого стала публикация в СМИ о журналиста на допрос.

«Вместо меня пришел мой адвокат, а прокуроры почему-то на эту стрелку не пришли. Кто-то в соседнем кабинете Николаю Полозову сказал, что они отозвали повестку. Так оно не так ли? Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащить», — резюмировал Цимбалюк.

15 декабря адвокат Николай Полозов сообщил, что Цимбалюка обвинили в экстремизме в России и собираются возбудить несколько административных дел.

По словам Цимбалюка, его преследуют за якобы «разжигание межнациональной розни» в отношении россиян.

Роман Цимбалюк — корреспондент агентства УНИАН в России и единственный украинский журналист, аккредитованный в РФ. Он известен жесткой проукраинской позицией и активно участвует в популярных политических ток-шоу на российском ТВ.

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