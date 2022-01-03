Как избавиться от запаха алкоголя и перегара 3.01.2022, 16:37

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Действенные советы.

Перегар и запах алкоголя — это две разные вещи. Впрочем, нередко они комбинируются, дополняя друг друга, что придаёт амбре особую стойкость и… пикантность, пишет health info.

Запах алкоголя прямолинеен: он сохраняется до тех пор, пока во рту (в том числе на зубах и нёбе), пищеводе или желудке имеются остатки спиртного. Чтобы избавиться от него, порой достаточно просто почистить зубы и как следует прополоскать рот.

Перегар же коварен. Его причина — продукты распада этанола, которые появляются в организме после того, как за переработку попавшего в кровь горячительного взялась печень, то есть примерно через 60–90 минут. Часть этих продуктов распада — например, уксусная кислота — имеет весьма противный душок. Всю эту неперевариваемую гадость организм выводит тремя путями: с дыханием через лёгкие, с потом через поры кожи и с мочой.

Поэтому победить перегар полосканием или жевательной резинкой почти невозможно: амбре исходит от всего тела, а не только изо рта.

Окончательно перегар испарится лишь после того, как организм полностью расщепит и выведет весь алкоголь. В зависимости от крепости и количества употреблённых напитков этот процесс может занять от двух часов до суток.

Однако не опускаем руки: способы достаточно оперативно вернуть дыханию и себе, родимому, свежесть всё-таки есть. Начнём с «лёгкой артиллерии».

Как избавиться от запаха алкоголя

Действуйте так, если горячительное вы употребили совсем недавно и теперь нуждаетесь лишь в том, чтобы никто из окружающих не почувствовал запаха «капельки коньячка».

Но не надейтесь, что описанные ниже процедуры помогут обмануть полицейский алкотестер. Они не способны удалить из выдыхаемого воздуха пары спирта, а лишь маскируют запах, причём только на 15–40 минут.

1. Почистите зубы

Оптимально использовать для этого пасту с убойным мятным запахом. Так во время чистки вы не только уберёте остатки спирта с зубов, дёсен и языка, но и сможете перебить амбре от тех зон, куда зубная щётка не достанет: с задней части языка или из глотки.

2. Как следует прополощите рот и горло

Эффективнее всего делать это в два этапа: сначала обычной водой, затем гигиеническим ополаскивателем для полости рта и дёсен. Такие продукты, как правило, тоже имеют собственный запах, способный перебить спиртовой.

3. Выпейте натуральный кофе

Кофе содержит много ароматических масел, способных на время затмить алкогольные пары. Чтобы антиспиртовое действие напитка проявилось максимально, приготовьте его без сахара и молока, а прежде чем сделать глоток, несколько секунд подержите жидкость во рту.

4. Воспользуйтесь жвачкой

Это популярный, но несколько противоречивый метод. Аромат жевательной резинки действительно может отчасти перебить аромат спиртного. Но, с другой стороны, жвачка так часто используется для маскировки неприятных запахов, что, скорее всего, с головой выдаст ваши попытки замести следы возлияний.

5. Жуйте натуральные ароматизаторы

Зелень и специи, хранящиеся практически на любой кухне, тоже нередко содержат в себе приличное количество ароматических масел, способных справиться с неприятным запахом. Самыми эффективными в этом плане считаются петрушка, кинза и мускатный орех. Неплохо зарекомендовали себя жареные подсолнечные семечки. Также, если лень варить кофе, можно просто пожевать кофейные зёрна.

Ударный вариант — лук и чеснок. Помимо приличной дозы ароматических эфирных масел, эти овощи содержат серу, которая, попав в желудок и затем в кишечник, преобразуется в сернистые соединения — они и придают запаху особую стойкость. Если в борьбе с алкогольным душком для вас все средства хороши, то чеснок и лук будут весьма эффективны.

6. Примите аптечные средства для борьбы с запахом

Однако при этом имейте в виду, что большинство таких препаратов лишь на некоторое время перебивают спиртовое амбре, то есть действуют примерно так же, как кофе или жвачка.

Как избавиться от перегара

Если с момента употребления спиртного прошло больше часа, добавьте к описанным выше способам «тяжёлую артиллерию». Эти процедуры ускорят выведение продуктов распада алкоголя из организма.

7. Пейте больше жидкости

Подойдут кофе, чёрный и зелёный чай. За счёт содержания кофеина эти напитки обладают мочегонным эффектом и стимулируют работу почек. А потому организм быстрее выводит дурно пахнущие химические соединения.

8. Примите тёплый душ

Тёплая вода раскрывает и очищает поры, ускоряя выведение токсинов этим путём. Более эффективный вариант — контрастный душ, который к тому же улучшает обмен веществ. Но к нему стоит прибегать лишь тем, кто уверен в абсолютном здоровье своей сердечно-сосудистой системы.

9. Правильно позавтракайте

Например, яичницей или стейком из нежирного мяса. Эти блюда богаты аминокислотами и белком, которые помогают печени быстрее перерабатывать остатки этилового спирта.

10. Добавьте перца

Острые пряности вроде перца чили или горчицы — один из способов ускорить обмен веществ. Разумеется, эффект будет временным, но и это поможет организму быстрее вывести дурно пахнущие последствия вечеринки.

11. Сделайте зарядку

Или прогуляйтесь. Или хотя бы просто проветрите комнату, чтобы как следует, максимально глубоко подышать свежим воздухом. Для эффективного окисления спирта в печени необходим кислород, и чем больше его получит организм, тем быстрее пойдёт процесс. Кроме того, усиленное глубокое дыхание способствует очищению лёгких, а значит, перегар становится не таким сильным.

12. Воспользуйтесь аптечными средствами от похмелья

Весьма эффективными являются антипохмельные препараты, содержащие унитиол или янтарную кислоту. Эти вещества влияют на обмен веществ и тем самым ускоряют выведение продуктов алкогольного распада из организма.

Иногда запах, сходный с алкогольным (или запахом лака для ногтей) появляется изо рта даже в том случае, если человек совершенно точно не употреблял спиртного. Заметили подобное — бегом к врачу. Это может быть симптомом серьёзных нарушений обмена веществ, в частности развивающегося диабета.

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