Как изменились правила въезда в некоторые страны для белорусских туристов?
- 4.01.2022, 12:18
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Изменения коснулись, в том числе, Греции.
«Планируем с семьей полететь на море. Но слышал, что для белорусов изменились правила въезда в некоторые страны. Можно узнать подробности?» - обратился к aif.by минчанин.
Рассказывает директор турфирмы Татьяна Климкова:
- Изменились правила въезда в Египет: детям до 12 лет не нужно представлять на въезде в страну отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.
А для въезда в Грецию туристам ныне необходимо иметь с собой отрицательный тест на коронавирус, даже если они прошли вакцинацию в течение последних шести месяцев. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до поездки, принимается также экспресс-тест, сделанный максимум за 24 часа до прилета. Правило касается и детей от пяти лет.
Вчера сайт Charter97.org рассказал, как сейчас обстоят дела с пересечением границы.