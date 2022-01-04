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Как изменились правила въезда в некоторые страны для белорусских туристов?

  • 4.01.2022, 12:18
  • 2,434
Как изменились правила въезда в некоторые страны для белорусских туристов?

Изменения коснулись, в том числе, Греции.

«Планируем с семьей полететь на море. Но слышал, что для белорусов изменились правила въезда в некоторые страны. Можно узнать подробности?» - обратился к aif.by минчанин.

Рассказывает директор турфирмы Татьяна Климкова:

- Изменились правила въезда в Египет: детям до 12 лет не нужно представлять на въезде в страну отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

А для въезда в Грецию туристам ныне необходимо иметь с собой отрицательный тест на коронавирус, даже если они прошли вакцинацию в течение последних шести месяцев. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до поездки, принимается также экспресс-тест, сделанный максимум за 24 часа до прилета. Правило касается и детей от пяти лет.

Вчера сайт Charter97.org рассказал, как сейчас обстоят дела с пересечением границы.

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