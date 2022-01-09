«Рыбаки лежали на животах и звали на помощь, а лед под ними трещал» 5 9.01.2022, 12:50

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В Лунинецком районе рыбаков унесло на льдине к центру водохранилища.

В 12 часов дня в субботу спасателям позвонил рыбак и сказал, что он находится на льдине, которая откололась и движется к центру водохранилища Велута. Прибыв на место, сотрудники МЧС с использованием спасательной доски помогли двоим рыбакам, находившимся в 200 метрах от берега, выбраться, сообщает ведомство, сообщает onliner.by.

— Рыбаки лежали на животах и звали на помощь, слышно было, как лед под ними трещал. Мы поочередно спасли их, — рассказал один из сотрудников МЧС.

С противоположной стороны (ориентировочно в 500—600 метрах от берега) на льдине был обнаружен третий рыбак. Ему тоже помогли выбраться. Все трое в медицинской помощи не нуждались.

— Надев снаряжение, я поплыл к нему на спасательной доске, — сообщил подробности спасатель. — Расстояние пришлось преодолеть немалое, спасательную доску постоянно сносило ветром. Мужчина лежал на небольшой льдине, лед сильно под ним трещал. Увидев меня, он попытался встать, но раздался сильный треск. Я крикнул ему, чтобы не двигался, и сам, подплыв еще ближе, перетащил его на спасательную доску, после чего подал сигнал коллегам на берегу.

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