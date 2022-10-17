закрыть
17 октября 2022, понедельник, 1:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МЧС Беларуси получило вооружение

  • 17.10.2022, 0:51
  • 1,988
МЧС Беларуси получило вооружение

У спасателей появилась возможность освободить белорусов от режима Лукашенко,

МЧС получило вооружение в Минобороны и при необходимости сможет защищать население страны наравне с армией. Об этом в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ рассказал глава МЧС Беларуси Вадим Синявский.

По его словам, полученное вооружение размещено в собственных комнатах для хранения оружия, а в отдельных подразделениях — в комнатах для хранения оружия органов внутренних дел.

«Произведен расчет, обучение личного состава. Сейчас идет обучение плановое, которое мы проводим. В части использования личного состава в этих целях произведены соответствующие расчеты как по регионам, так и по стране в целом. В случае необходимости принимать активное участие в тех или иных вопросах, связанных с защитой своего Отечества, эти расчеты доведены до Министерства внутренних дел и до начальников УВД на региональном уровне, а также до Вооруженных Сил – в случае необходимости, также будут формироваться расчеты для участия в соответствующих действиях», — рассказал министр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип