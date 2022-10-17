МЧС Беларуси получило вооружение 17.10.2022, 0:51

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МЧС получило вооружение в Минобороны и при необходимости сможет защищать население страны наравне с армией. Об этом в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ рассказал глава МЧС Беларуси Вадим Синявский.

По его словам, полученное вооружение размещено в собственных комнатах для хранения оружия, а в отдельных подразделениях — в комнатах для хранения оружия органов внутренних дел.

«Произведен расчет, обучение личного состава. Сейчас идет обучение плановое, которое мы проводим. В части использования личного состава в этих целях произведены соответствующие расчеты как по регионам, так и по стране в целом. В случае необходимости принимать активное участие в тех или иных вопросах, связанных с защитой своего Отечества, эти расчеты доведены до Министерства внутренних дел и до начальников УВД на региональном уровне, а также до Вооруженных Сил – в случае необходимости, также будут формироваться расчеты для участия в соответствующих действиях», — рассказал министр.

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