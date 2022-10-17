Украинские морпехи за сутки уничтожили два хранилища боеприпасов оккупантов
- 17.10.2022, 2:27
Также украинские защитники обезвредили более 20 россиян.
Украинские морпехи за минувшие сутки, 15 октября, уничтожили два российских склада с боеприпасами. Также защитники обезвредили более 20 оккупантов.
Об этом сообщает ВМС Украины в Telegram.
Так, вчера морские пехотинцы уничтожили 9 российские солдат и миномет с боекомплектом.
Также подразделения артиллеристов Военно-морских сил нанесли удары по местам скопления живой силы и техники оккупантов. Защитники уничтожили 17 оккупантов и четыре самоходных установки «Гиацинт-С».
Кроме того, морпехи уничтожили два хранилища врага с боеприпасами. Окончательные потери противника уточняются.