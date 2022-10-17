закрыть
17 октября 2022, понедельник, 3:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские морпехи за сутки уничтожили два хранилища боеприпасов оккупантов

  • 17.10.2022, 2:27
Украинские морпехи за сутки уничтожили два хранилища боеприпасов оккупантов

Также украинские защитники обезвредили более 20 россиян.

Украинские морпехи за минувшие сутки, 15 октября, уничтожили два российских склада с боеприпасами. Также защитники обезвредили более 20 оккупантов.

Об этом сообщает ВМС Украины в Telegram.

Так, вчера морские пехотинцы уничтожили 9 российские солдат и миномет с боекомплектом.

Также подразделения артиллеристов Военно-морских сил нанесли удары по местам скопления живой силы и техники оккупантов. Защитники уничтожили 17 оккупантов и четыре самоходных установки «Гиацинт-С».

Кроме того, морпехи уничтожили два хранилища врага с боеприпасами. Окончательные потери противника уточняются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип