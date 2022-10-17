Украинский боксер удивился реакции российской матери на смерть сына в армии 17.10.2022, 4:04

Дмитрий Безус

Она попросила поставить «класс» за гибель сына в армии.

Украинский боксер Дмитрий Безус удивился реакции российской матери на смерть ее сына в армии, передает «Новое время».

Супертяжеловес поделился в сторис Instagram постом женщины из РФ в одной из социальной сети.

Россиянка опубликовала фото своего сына в военной форме. В комментарии к снимку она написала: «Погиб в армии. Поставьте класс. Мой сынок Коля».

Такую просьбу российской матери Дмитрий прокомментировал словами: «Орчихи совсем умом поехали».

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