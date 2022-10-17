закрыть
17 октября 2022, понедельник, 4:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский боксер удивился реакции российской матери на смерть сына в армии

  • 17.10.2022, 4:04
Украинский боксер удивился реакции российской матери на смерть сына в армии
Дмитрий Безус

Она попросила поставить «класс» за гибель сына в армии.

Украинский боксер Дмитрий Безус удивился реакции российской матери на смерть ее сына в армии, передает «Новое время».

Супертяжеловес поделился в сторис Instagram постом женщины из РФ в одной из социальной сети.

Россиянка опубликовала фото своего сына в военной форме. В комментарии к снимку она написала: «Погиб в армии. Поставьте класс. Мой сынок Коля».

Такую просьбу российской матери Дмитрий прокомментировал словами: «Орчихи совсем умом поехали».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип