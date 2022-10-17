ISW назвал стратегические места, которые должны освободить ВСУ, чтобы диктовать условия РФ 6 17.10.2022, 7:31

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На заморозку конфликта идти нельзя.

Планы Путина по захвату Украины вряд ли изменятся независимо от того, произойдет ли прекращение огня, или какое-то другое урегулирование. Украина должна вернуть определенные районы, чтобы обеспечить свою долгосрочную безопасность и экономическую жизнеспособность страны.

К такому заключения пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, в Москве воспользуются любой приостановкой боевых действий, чтобы закрепить свои достижения и заморозить линию фронта в лучшей позиции, которую Путин может получить, чтобы подготовиться к будущей новой агрессии против Украины.

«Украина должна сопротивляться искушению заморозить линии боевых действий таким образом, чтобы не позволить создать условия для возобновления конфликта на условиях России», - отмечают аналитики.

Херсонская область

Если ВСУ восстановят контроль над всем западным берегом реки Днепр, то россияне, скорее всего, сочтут наземные атаки на юго-запад Украины чрезвычайно тяжелыми. Таким образом, обороноспособность Николаева, Одессы и всего украинского побережья Черного моря в значительной степени зависит от освобождения Западного Херсона.

Река Днепр должна быть не первой линией обороны Украины, а последней, отмечают западные эксперты. Переправы через реку очень сложные, но их можно облегчить, если войска могут произвести подготовку прямо на реке, включая создание защищенных артиллерийских позиций, предварительное размещение мостового оборудования, накопления необходимых припасов и создание всей инфраструктуры, необходимой для перехода.

Запорожская область

Относительно ключевых территорий в восточной части Херсонской и западной Запорожской областей следует учитывать безопасность из-за Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре. Станция обеспечивала значительную часть электроэнергии Украины до вторжения 2022 года, и ее потеря потребует значительных инвестиций для замены генерирующих мощностей и, возможно, перепроектирование элементов украинской электросети.

Поэтому освобождение Энергодара таким образом, чтобы ЗАЭС начала работать снова, имеет решающее значение для сдерживания затрат времени и денег на восстановление экономики Украины.

Донбасс

Восстановление жизнеспособной экономики Украины требует возвращения экономического района Донбасса под контроль Киева. Военным условием для этого является освобождение Украиной Мариуполя, а также автомобильных и железнодорожных сетей на север через Волноваху в сторону Донецка и на запад в сторону Мелитополя и Запорожья.

Для установления контроля над Мариуполем ВСУ необходимо освободить хотя бы часть территорий, захваченных еще в 2014 году. Линия разграничения, которая возникла вследствие этого вторжения, проходила слишком близко к Мариуполю, из-за чего оно и попало в окружение.

Аналогичные аргументы справедливы для историко-промышленных городов - Донецка, Северодонецка и Луганска.

Также несколько стратегически важных территорий есть и на северо-востоке Украины: города Сватово, Старобельск и Беловодск, которые расположены на крупных транспортных развязках, и контроль над которыми частично определяет, какие базы в самой России могут использовать для прямой поддержки будущих нападений на Украину.

Крым

Крымский полуостров стратегически важен как для НАТО, так и для Украины. Российский контроль полуострова позволяет Путину размещать противовоздушные и противокорабельные ракеты на 325 километров к западу, авиацию в Севастополе примерно на 300 километров к западу, чем авиабазы на территории РФ. Эти различия имеют большое значение для масштаба и размаха воздушной и ракетной угрозы, которую РФ может представлять для юго-восточного фланга НАТО, а также для способности Путина подготовить и поддержать будущие вторжения в Украину.

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