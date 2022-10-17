Генерал рассказал, почему Путин просит Украину о перемирии 5 17.10.2022, 7:35

13,690

Глава РФ загнан в угол, но еще опасен.

Путину сейчас критически необходимо перемирие в войне с Украиной, чтобы не потерять захваченные территории, перегруппировать силы и подготовить резервы.

Российский лидер загнан в угол, рассказал бывший глава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж в эфире телемарафона. Его слова приводит unian.net.

«Перемирие связано с тем, что Путин четко проигрывает… на всех фронтах. Он попытался, конечно, наверстать свои упущения… новыми атаками на Донецком направлении, там не получается. Удержать Херсонское направление - очень сложно…», - сказал эксперт.

Генерал добавил, что глава РФ загнан в угол, но еще опасен.

«…у него еще имеется потенциал, но сейчас критически необходимо ему какое-то перемирие, для того, чтобы и не потерять, во-первых, территории, которые он завоевал, это первая составляющая», - заявил Маломуж.

По его словам, российской стороне также нужно перегруппировать силы и подготовить резервы, потому что те мобилизованные, которых бросают сейчас на фронт, они или сдаются, или бегут, или погибают.

«Поэтому и создали там 80 центров подготовки, и Шойгу (глава Минобороны России Сергей Шойгу - Ред.) уже рассказывает, что там будут эффективно два-три месяца готовиться новые резервы. Этот новый резерв, конечно, он может готовиться, и это будет проблема для Украины…», - сказал генерал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».