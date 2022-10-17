Россия обстреляла центр Киева 7 17.10.2022, 7:39

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В украинской столице подтвердили минимум два взрыва.

В Киеве 17 октября утром прогремели взрывы.

Взрыв произошел в Шевченковском районе в центре столицы. Позже появилось сообщение о еще одном взрыве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что столицу атаковали дронами-камикадзе.

«Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет», - отметил Ермак.

Отметим, что ранее северные районы Украины атаковались дронами-камикадзе с территории Беларуси. Украинские власти пока не называли, откуда было совершено нападение, но, возможно, именно с территории Беларуси были запущены беспилотники, обстрелявшие Киев.

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