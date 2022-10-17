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Почему стоит купить доллары и евро на этой неделе

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  • 17.10.2022, 7:52
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Почему стоит купить доллары и евро на этой неделе

Есть фактор, который может поддержать интерес иностранной валюте.

Минувшая неделя прошла на белорусском валютном рынке под знаком новостной повестки из США. Данные по инфляции и бурная реакция рынка отразились в том числе на курсах валют. Чего ждать от доллара, евро и российского рубля на текущей неделе, разбирался в своем прогнозе сайт myfin.by.

По итогам торгов на белорусском валютном рынке доллар США прибавил +0,61% за прошлую неделю (+0,16% с начала года) и курс закрытия составил USD/BYN 2,5523. В течение недели курс доллара поднимался до USD/BYN 2,5841, но в целом курс остался в прогнозном коридоре.

Курс евро также вырос за неделю на +1,84% до EUR/BYN 2,5141, к началу года снижение курса евро сократилось до -12,78%. При нашем прогнозе в EUR/BYN 2,4500 евро вырвалось вперед.

Российский рубль, как мы и полагали, потерял за прошлую неделю -2,18% (с начала года укрепление российского рубля сократилось до +17,62%) и курс закрытия составил RUB/BYN 4,0371 за 100 российских рублей. По российскому рубля наш прогноз RUB/BYN 4,0500-4,1000 практически реализовался.

Основными факторами, под которыми формировались курсы валют на белорусском валютном рынке – ослабление курса российского рубля на Московской валютно-фондовой бирже и продолжающееся ралли американского доллара на мировом финансовом рынке.

Курс валютной пары USD/RUB в середине прошлой недели поднимался до USD/RUB 64,7027, что способствовало росту курса доллара и на белорусских торгах.

Рост курса доллара в предыдущее время проходил под влиянием опасений введения санкций в отношении Национального клирингового центра. После того, как эти риски не реализовались интерес к доллару и евро вернулся на рынок. Причем объем торгов евро с поставкой «завтра» превысил долларовые сделки.

В конце недели доллар США и евро снизили накал на фоне заявления Путина о завершении мобилизации через две недели, а также в преддверии налогового периода.

Со следующей недели в Российской Федерации начинаются налоговые выплаты (пик придется на 25 и 28 октября) и на фоне высоких цен на нефть и профицитного счета государственного бюджета не исключено, что курсы иностранных валют могут несколько снизиться.

Но есть иной фактор, который может поддержать интерес к доллару и евро – это планируемое изменение валютного законодательства, которое упростит выход на российский валютный рынок нерезидентов из дружественных стран. То есть избыток иностранной валюты может быть абсорбирован белорусскими, казахстанскими и иными инвесторами.

На внешнем рынке возможна небольшая неделя отдыха, так как основная статистика, влияющая на решения регуляторов, вышла на прошлой неделе. До ближайших заседаний ЕЦБ и ФРС 27 октября и 2 ноября 2022 года рынки могут занять выжидательную позицию.

С этой точки зрения на текущей неделе курс российского рубля может умеренно укрепиться до RUB/BYN 4,1000 за 100 российских рублей. Курсы доллара США и евро могут минимально меняться вблизи текущих котировок.

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