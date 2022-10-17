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«Ник и Майк»: Для лукашенковских пропагандистов есть два варианта будущего

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  • 17.10.2022, 7:58
  • 7,894
«Ник и Майк»: Для лукашенковских пропагандистов есть два варианта будущего

И трибунал — не самый плохой из них.

Telegram-канал «Ник и Майк» предлагает подсветить два занимательных события, произошедших на неделе.

1. В Гаагу доставили главу руандского геноцид-СМИ «Радио тысячи холмов». Его искали 20 лет и нашли в пригороде Парижа, скрывающегося под чужим именем.

2. В отношении ряда Z-военкоров прокуратура путинского же режима возбудила уголовные дела за дискредитацию армии. Причем под раздачу попали топовые паблики, а авторы некоторых отправились на фронт.

Почему важны эти моменты?

Жози обращает внимание на то, что логика двух режимов – путинского и шкловского – абсолютно одинаковая. А значит, развилка у пропагандистов будет приблизительно такая же.

Либо международный трибунал, поскольку вся эта шушера занимается только одним - подстрекательством и поощрением вражды. Соответственно, шушера недалеко ушла от непосредственных карателей, которые не раз будут говорить о том, что наслушались бредней вождя краснорожих или каких озверенков, и в состоянии аффекта пошли творить беззаконие.

Либо начнет уничтожать своя же машина репрессий. И здесь вариантов много. Может понадобиться сакральная жертва, избавление от свидетелей или наказание за недостаточное/чрезмерное рвение. Трибунал в этой развилке еще не так плохо выглядит.

Мы намеренно убрали такие варианты, как междусобные разборки за доступ к кормушке или «приветы от благодарных слушателей».

Промывка не удалась, но для трибунала стенограмма и аудио остались. И до трибунала хунта еще должна позволить дожить.

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