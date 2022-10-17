Беларусь ждут несколько теплых дней 17.10.2022, 8:05

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фото: charter97.org

Также синоптики назвали день, когда похолодает.

Еще несколько дней можно будет наслаждаться теплом, но уже в четверг начнется похолодание. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

17 октября в Беларуси ожидается переменная облачность, местами по востоку кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный 4−9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха +13… +19°С, по юго-западу до +22°С.

Завтра, 18 октября, и послезавтра, 19 октября, на большей части территории Беларуси кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха от +5°С ночью до +22 °С днем.

Затем начнется похолодание — с северо-запада Европы через Беларусь пройдет холодный атмосферный фронт.

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