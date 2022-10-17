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Аналитики прогнозируют отток кадров и деградацию белорусской экономики

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  • 17.10.2022, 8:20
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Аналитики прогнозируют отток кадров и деградацию белорусской экономики

Тем временем экономики стран-соседок будут расти.

Во время недавнего резонансного совещания по экономике Беларуси, когда был запрещен рост цен, вице-премьер в качестве приоритета своей работы выделял экономический рост, пишет аналитический проект «Нашы Грошы».

Вопросы цен, по его мнению, во-первых, вторичны, а во-вторых, инфляция всегда сопровождает рост экономики и поэтому неизбежна. В подтверждение своей позиции чиновник привел сравнительный анализ показателей по национальной экономике за предыдущие годы, чем вызвал критику, несмотря на поддержку премьера. В результате официальная пропаганда вынуждена была назвать мнение вице-премьера неубедительным, ставя под удар в таком случае официальную статистику. Впрочем, к ней и без того сейчас накопилось немало претензий.

Вопросы экономического роста беспокоят не только отдельных белорусских чиновников, но и целые международные организации. Так, в октябрьском обзоре перспектив мировой экономики Международный валютный фонд отмечает замедление роста многих экономик мира, а в особенности тех, которые затронуты региональными конфликтами. Среди них экономика Беларуси. Здесь прогнозируется существенный спад по итогам текущего года (-7,0%), близкий к нулю рост на 2023 год (0,2%), а в среднесрочной перспективе, до 2027 года, потенциал роста всего в 0,8%. При этом развивающиеся экономики мира в целом, в том числе в нашем регионе, будут демонстрировать более высокие темпы роста: Польша до 3,1%, Литва до 2,3%, Латвия до 3,4%.

Такая ситуация год за годом будет приводить к росту отставания Беларуси от соседей, оттоку кадров и деградации экономики. С учетом озвученных МВФ перспектив до 2027 года, экономика Беларуси может забуксовать настолько, что за пять лет не превзойдет итога 2021 года, в то время как развивающиеся рынки в регионе имеют перспективы вырасти: ВВП Литвы может увеличиться на 13% к итогам 2021 года, Латвии на 19%, а Польши на 14%. В таких условиях пропаганде будет все сложнее объяснять, почему нашему экономическому пути на самом деле завидуют, но вслух об этом не говорят, а реформы – не более, чем происки и козни коллективного Запада.

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