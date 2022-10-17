Андрей Пионтковский: Мобилизованные вернутся с фронта и развернут оружие против Кремля 17.10.2022, 8:29

3,054

Андрей Пионтковский

Против Путина уже создается коалиции.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), называющий себя бывшим офицером ФСБ, и та группа влияния, которая за ним стоит, формируют коалицию не только против министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, но и против самого Владимира Путина.

Такую точку зрения озвучил политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью украинской журналистке Алеси Бацман.

«Если Путин хочет выгородить себя, назначив виновным Генштаб, то я полагаю, что у коллективных Гиркиных, Пригожиных и Кадыровых более широкая программа - они хотят объявить виновными и Генштаб, и самого Путина», - заявил аналитик.

По словам собеседника, это один из возможных сценариев разборок внутри России, но в любом случае ответственные за поражение в Украине должны быть назначены.

Разборки российских элит являются первой стадией гражданской войны в России, финальный же этап наступит тогда, когда выжившие мобилизованные вернутся с фронта и развернут оружие в сторону Кремля.

Объявив мобилизацию, Путин заложил очень опасную социальную бомбу, добавил политолог. Кроме того, аналитик повторил свое мнение о том, что освобождение украинской армией Херсона станет крахом для путинского режима, и напомнил: деоккупация областного центра прогнозируется уже на следующей неделе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».