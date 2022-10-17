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Точные удары ВСУ: в Запорожской области оккупанты понесли серьезные потери

  • 17.10.2022, 8:32
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Точные удары ВСУ: в Запорожской области оккупанты понесли серьезные потери

Утренняя сводка украинского Генштаба.

В Запорожской области российские оккупанты понесли значительные потери в результате точных ударов Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на понедельник, 17 октября.

В результате точных ударов Сил обороны враг понес потери:

в населенном пункте Молочанск — до 40 раненых,

Каменка-Днепровская — пять единиц вооружения и военной техники и около 25 раненых,

Энергодар — до 20 раненых,

Орехов до пяти единиц вооружения и военной техники и до 50 раненых,

Пологи — около семи единиц военной техники и до 30 раненых.

Информация уточняется.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торское, Спорное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести позиций зенитных ракетных комплексов.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 вражеских БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, одну позицию противовоздушной обороны и один склад с боеприпасами.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли два ракетных и 26 авиационных ударов, совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Более 20 населенных пунктов пострадали в результате ударов оккупантов, среди которых, Белополье Сумской области, Славянск, Павловка и Новоселка Донецкой области, Марганец Днепропетровской области, Правдино и Белогорка Херсонской области. РФ атаковала Николаев 15 дронами-камикадзе, 11 из которых сбили украинские защитники.

Войска РФ совершали обстрелы:

на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ветеринарное, Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Двуречная, Зеленое, Казачья Лопань, Красное и Огурцово Харьковской области;

на Краматорском направлении — из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Петропавловка, Первомайское Харьковской области; Грековка и Новоегоровка Луганской области, Заречное, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении — из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении — из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Владимировка, Угледар и Парасковеевка Донецкой области.

на Южнобугском направлении под удары оккупантов попали районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения, в частности, Никополь и Новокаменка Днепропетровской области, Терновые Поды, Партизанское, Широкое Николаевской области и Мирное в Херсонской области.

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