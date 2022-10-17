«Зашла за одной блузкой, а потратила 450 рублей» 2 17.10.2022, 8:40

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Откровения белорусов, которые считают себя транжирами.

Анастасия отлично зарабатывает с 19 лет. С ее доходом она могла бы позволить себе новую машину, но вместо этого купила старенький Golf II: ни на что другое скопить не получается. Ольга уже много лет живет за счет мужа, а все заработанное на ремесленничестве тратит на себя. Как только деньги появляются, они исчезают в один миг в неизвестном направлении. Руслан с зарплаты раздает долги и начинает жить красиво. Длится это счастье недолго — недели полторы, а дальше приходится включать «режим выживания». Onliner записал откровения транжир и показали эти истории финансовому консультанту.

«Когда я захожу в магазин, мне нужно все и сразу»

Анастасия родом из Пинска. Свою карьеру она начинала с зарплаты $100. Когда в 19 лет переехала в Москву, ее доход резко вырос до $1000. Белоруска подумала: «Вау! Вот это деньги!» — и начала с легкостью их тратить. Рассуждала так: «Я могу себе это позволить, я этого достойна».

Со временем доходы выросли еще больше. В дни зарплаты Настя шла покорять торговые центры, закупалась одеждой, косметикой, книгами в промышленных масштабах (часть из них до сих пор стоят на полках непрочитанными). А вот с крупными покупками всегда было сложнее: деньги просто не задерживались в кошельке.

Несколько лет назад Настя вышла замуж, переехала в Минск и устроилась здесь менеджером по продажам. Относиться к деньгам по-другому не стала. Разница лишь в том, что теперь квартиру и питание оплачивает муж, а наша героиня все равно умудряется потратить бо́льшую часть зарплаты в первые же дни. Иногда даже берет деньги в долг у супруга, если дотянуть до следующей зарплаты не получается. А еще она пользуется кредитной картой, хотя доход позволяет обойтись без этого.

— Когда я захожу в магазин, мне нужно все и сразу. Когда H&M снова открылся, я пошла туда за одной блузкой, в итоге нахватала кучу всего — 450 рублей просто улетели. Или вот недавно пошла в магазин с дизайнерскими вещами и купила сразу и рубашку, и костюм — отдала рублей 500. Всегда хожу в дорогие салоны красоты — покраска стоит 300 рублей, маникюр и педикюр делаю за 150. Постоянно покупаю что-то из косметики: то кисточки новые увижу, то палетку теней, то крем для лица. Причем все это беру не по рекомендациям, а просто потому, что захотелось.

Постоянно присматриваю себе что-то на маркетплейсах, какие-то новинки техники. Вот был у меня обычный фен, но я подумала, что фен-щетка круче — оказался не нужен. Помню, мечтала про погружной блендер — теперь он тоже благополучно стоит на полке.

Часто покупки у Насти абсолютно спонтанные. Так, весной она случайно купила себе кошку сфинкса за 1300 рублей и спустя полгода отдала маме.

— Увидела вечером объявление — и на следующий день кошка уже была у меня. Причем я покупала для нее очень дорогой корм. А когда он стал пропадать из-за проблем с поставками, ходила по зоомагазинам и скупала остатки по 300—400 рублей за пачку. Муж удивлялся: зачем тратить столько денег на кошку?

Из регулярных трат у Насти — такси. На дорогу на работу и обратно в час пик обычно уходит 30 рублей, на выходных без такси тоже не обходится.

— Я просто терпеть не могу ездить на общественном транспорте, а права получила недавно. Как-то считала, что за год на такси я потратила около 8 тыс. рублей — это, конечно, очень большая сумма. Сколько трачу на кафешки и развлечения, даже представить сложно. Могу просто идти куда-то и по пути заглянуть в кафе, абсолютно спонтанно. Если мы с подругами где-то сидим и берем кальян, это минимум 100 рублей на меня одну за вечер.

Как-то ко мне приезжала сестра — мы тогда 500 рублей оставили на Зыбицкой.

Анастасия признается: она редко смотрит на цены и порой не знает, сколько стоит очередная ее покупка. Нравится — купила. И только баланс на карте может отрезвить: еще недавно деньги были — куда они исчезли?!

— Вообще, я считаю, что тратить деньги нужно, нельзя отказывать себе в удовольствиях, иначе человек теряет мотивацию к работе. Но моя проблема в том, что я вообще не умею откладывать. Я тут недавно захотела машину, и мы с мужем начали на нее собирать, он меня очень поддерживал. Но надолго меня не хватило, почти все, что собрала, я потратила. В итоге мой папа привез мне из-за границы Golf II из восьмидесятых за $500. А я могла бы при желании накопить на новую машину, — улыбается девушка.

Помимо авто, Анастасия мечтает о собственном жилье. Сейчас она живет в квартире мужа и раздумывает о своих метрах.

— С моими доходами 40% от стоимости квартиры в Минске я могла бы оплатить, если бы не тратила деньги на все подряд. И я постоянно думаю о том, как мне приблизиться к этой цели, но сохранить тот уровень жизни, к которому я привыкла. Мне кажется, что моя жизнь станет скучнее, если я начну экономить. Я пыталась читать книги по финансовой грамотности, начинала считать все расходы, но продержалась всего месяц. Не могу копить, не получается!

«Деньги жмут карманы, мне нужно срочно их оприходовать»

Сколько себя помнит, Ольга всегда легко расставалась с деньгами. Все началось в юности, когда минчанка устроилась официанткой в казино. За ночь на чаевых она иногда зарабатывала больше, чем ее мама за целый месяц. Большие деньги быстро вскружили голову.

— Я могла их даже до дома не довезти, — смеется Ольга. — Выходила из казино и сразу же шла тратить.

С тех пор белоруска успела поработать в разных сферах, а три года назад стала ремесленником и делает украшения на заказ. Труда приходится вкладывать много, и вроде бы деньги нужно ценить, но они все равно растворяются, едва успев попасть в руки.

— Мне могут перевести предоплату за заказ — и я умудряюсь потратить эти деньги, еще не приступив к работе. На что трачу? На все подряд: шарфики, помады, карандаши, обувь, сумочки, блузки и так далее. Могу купить какой-то недорогой гаджет, наушники красивые. И очень люблю распродажи. Мне интересно откопать что-то на скидке, это как будто развлечение для меня. Если вещь понравилась, я сразу же надеваю ее и выхожу в ней из магазина. Часто, конечно, покупаю ненужное, но мне есть кому все раздать, поэтому квартиру не захламляю.

Бытовые вопросы за Ольгу полностью закрывает муж: он покупает продукты, платит за квартиру и так далее. Дочка тоже денег не требует: она уже взрослая и живет отдельно.

— Мне повезло в том смысле, что я могу тратить деньги на себя. Если бы вдруг мне пришлось обеспечивать семью, надеюсь, я смогла бы взять себя в руки. Во всяком случае, когда у меня появилась мечта слетать в гости в Нью-Йорк, я насобирала деньги на поездку сама. Это мне было очень надо. Но в обычной жизни я так не могу.

Деньги как будто жмут мне карманы: как только они приходят, мне нужно срочно их оприходовать.

Ольга уверена, что может потратить любую сумму — ее желание покупать не зависит от дохода. Обдумывать покупки она просто не успевает.

— Недавно в поездке я выпачкала белые кроссовки, пошла и купила новые, потому что хотела выглядеть хорошо в тот момент. Бывало такое, что я выходила из дома в какой-то одежде, которая мне не нравится. Ехать домой переодеваться далеко, мне было проще зайти в магазин и купить что-то другое. Или вот из последнего: возвращалась из поездки и хотела поменять $20, чтобы купить маленькие подарки родным. Сдачи не было, и я поменяла $50.

За пару часов спустила все: какую-то сумку купила блестящую, выпила кофе в дорогой пекарне.

Отчасти белоруска уже приняла свое транжирство: денег от нее никто не требует, а приятные мелочи украшают жизнь. При этом собеседница признает, что ее подход выглядит несколько инфантильным.

— Конфликтов с мужем на эту тему у нас нет, он, мне кажется, просто смирился, хотя иногда может спросить: «Зачем тебе это было нужно?» Иногда я думаю о том, что могла бы вложить деньги в какие-то более крупные покупки. Например, хочу сделать голливудскую улыбку или какую-то дорогую косметическую процедуру — почему нет? Но для этого нужно деньги накопить, а у меня это плохо получается. Я лучше десять раз потрачу по $100, чем один раз $1000.

«Могу заплатить за всех в баре, а потом жить на 15 рублей неделю»

Руслану 25 лет, он работает менеджером по продажам и зарабатывает в районе среднего по стране. Около $100 каждый месяц парень отдает за съемное жилье — а дальше траты абсолютно непредсказуемы. Руслан может как проспонсировать вечеринку для большой компании, так и жить на макаронах и снеках несколько недель.

— Я часто занимаю деньги у друзей, поэтому, когда получаю зарплату, сначала раздаю долги. А дальше начинаю жить максимально не по карману: завтракаю в ресторане, езжу на такси, хожу в бары, покупаю всякий хлам в магазинах. Вот недавно была ситуация: перед выходными мне пришло 250 рублей от подработки, и тогда же потерялась одна контактная линза. Вместо того чтобы купить новые линзы, я пошел в гости и заплатил за всех. В итоге остался с 50 рублями на неделю. Пошел закупиться на эти деньги минимальным набором продуктов — и тут увидел возле дома секонд-хенд. Еще 20 рублей потратил на какие-то ботинки, хотя денег и так было впритык.

На одежду и обувь у Руслана уходит уйма денег, и далеко не всегда дело ограничивается секондами. Часто это вещи, которые с практической точки зрения парню не нужны, и он понимает это с самого начала.

— Я могу увидеть какие-нибудь дизайнерские штаны за 200 рублей — и купить их. Я не знаю, с чем сочетать эту вещь, понимаю, что не буду ее носить, мне просто хочется ей обладать. Или вот часто покупаю спортивную одежду, хотя не особо любитель такого стиля. Купил беговые кроссовки с мыслью: а вдруг начну бегать? Иногда захожу еще во всякие магазины рукоделия и искусства, абсолютно без цели — и оставляю там несколько сотен рублей. Потом через полгода вспоминаю, что у меня есть краски и холст или какой-нибудь набор для сборки часов.

Зачем я это все покупал? Не знаю. Как будто хочется поскорее избавиться от денег.

Кафе, рестораны, такси — все это Руслан легко позволяет себе в статусе «деньги есть». Обычно это недели полторы после зарплаты. Дальше приходится либо брать в долг, либо включать режим выживания.

— Я на собственном опыте проверил, что могу выжить на 15 рублей в неделю. Надо купить макароны, куриное филе либо тушенку, масло, а приправу можно занять у соседей. Спасает, конечно, то, что у нас на работе можно поесть: всегда есть разные снеки в доступе — в критические моменты так и выживаю. Часто думаю о том, как лишние 100 рублей выручили бы меня в этой ситуации.

И какой настоящий транжира без кредитов и рассрочек? Каждый месяц Руслан платит по 160 рулей за PlayStation 5, которую он случайно увидел в магазине и вспомнил про давнюю мечту. Всей суммы на руках не было, поэтому пришлось брать приставку с большой переплатой в кредит. Наигрался довольно быстро и уже отдал дорогую вещь подруге.

— Также я брал в рассрочку телефон маме: хотелось сделать ей приятное. А еще есть кредитная карта с лимитом 500 рублей, на которую я тратил очень много нервов. Тысячу раз хотел ее закрыть, потому что, когда ты получаешь зарплату и погашаешь долг, остается совсем немного денег. При этом карточка много раз меня выручала, и я знаю, что в этом месяце снова туда полезу.

Молодой человек убежден, что, если бы он зарабатывал в 4 раза больше, вряд ли бы что-то кардинально поменялось. Он всегда найдет, на что потратить деньги.

— Все эти импульсивные покупки — это часть меня, такой я человек, я уже даже не особо рвусь с этим работать. Подозреваю, что это у меня наследственное, родные тоже не особо грамотно распоряжаются финансами, любят «широкие жесты». Что хуже всего, так это дикая нелюбовь к себе из-за этого недуга, ведь когда деньги нужны на что-то необходимое, их всегда нет. К примеру, мой телефон очень плохо держит батарею, но я не могу отложить деньги на ремонт. Могу пойти и потратить всю зарплату, чтобы потом выживать, но накопить не получается.

Эксперт: «Когда нет четких финансовых планов, сложно на что-то накопить»

Реально ли навести порядок в финансах и научиться откладывать деньги, если никогда не было такой привычки? Журналисты спросили об этом у финансового консультанта КГ «Личный капитал» Виталия Рунцо.

— Я обратил внимание на то, что у всех героев из этой статьи есть общие черты. Во-первых, отсутствует длинный горизонт планирования своих личных финансов. Эти люди живут одним днем и не имеют четких финансовых целей с расставленными приоритетами. Другими словами, у них нет серьезной мотивации постепенно на что-то копить.

Есть только расплывчатые мечты, ради которых сложно отказаться от потребления здесь и сейчас.

Второй момент: у героев статьи нет нужды финансово обеспечивать кого-то из близких. Полагаю, что необходимость оплачивать из своего кармана расходы несовершеннолетних детей или пожилых родителей могла бы существенно изменить такое легкое отношение к деньгам. И никто из героев не ведет учет своих личных финансов, потому что не понимает, для чего он вообще нужен.

Можно ли перевоспитать транжиру? Если человек сам не готов приложить какие-либо усилия и считает текущее положение вещей нормальным, то такие отношения с деньгами могут длиться достаточно долго. Заставить задуматься может негативный пример кого-то из близких: потеря работы, вынужденный переезд, развод, проблемы со здоровьем и так далее. Во всех этих ситуациях без подушки безопасности обойтись крайне сложно. С возрастом также может прийти понимание того, что нужно самостоятельно позаботиться о своей старости.

Если желание исправить ситуацию есть, то нужно внедрить ряд полезных привычек и проделать следующие шаги:

1. Составить список важных для себя финансовых целей. Например, сформировать финансовую подушку безопасности для обретения чувства защищенности, накопить на машину, квартиру, оплату образования детям и так далее. Выбрать из этого списка самые приоритетные цели и сфокусироваться на них.

2. Наладить контроль и учет своих личных финансов с их последующим анализом. Для этого нужно разделить все расходы на достаточно крупные статьи («коммуналка» + связь, транспорт, питание, здоровье, одежда, развлечения, прочее) и в течение трех месяцев тщательно записывать все расходы.

Понимаю, что героям из статьи это покажется слишком скучным. Вариантов два: оставить все как есть или поискать способ, при котором дискомфорт будет минимальным (собирать все чеки, просматривать банковскую выписку, вносить расходы в понравившееся приложение раз в день/неделю). После этого анализируем и удивляемся, что на важные и обязательные статьи уходит меньше, чем человек думал изначально, а вот категории «Развлечения» и «Прочее» — это, как правило, черная дыра.

Благодаря учету легко понять, в какие статьи расходов следует внести коррективы. Возможно, на некоторые категории даже следует установить фиксированные лимиты. А для кого-то такой анализ может стать стимулом к поиску новых источников дохода.

3. Завести целевой накопительный счет. Принять решение сразу же откладывать на него, например, 10% от любого полученного дохода в день его получения. Почему мы говорим именно про 10%? Это общепризнанная отправная точка. Считается, что человек, который не занимался оптимизацией своих расходов, при необходимости легко найдет возможность сократить свои расходы на такую сумму. Если по итогам месяца есть понимание, что 10% отложить никак не получается, начните с меньшего, но поставьте себе цель довести до 10%.

Важно сформировать привычку не тратить сразу же все, что зарабатываешь.

4. Ввести в круг своих интересов материалы о личных финансах. Множество лайфхаков можно найти в тематических комьюнити, рассылках, на YouTube или в телеграм-каналах.

5. Периодически проделывать простой расчет своего собственного капитала. Для этого нужно сложить все свои активы (деньги, имущество, недвижимость, финансы) и вычесть обязательства (долги, займы, остаток по кредиту). Полученная цифра покажет, каким капиталом вы располагаете на текущий момент.

Если ваш расчетный капитал со временем будет постоянно расти, вы на верном пути. Это придаст дополнительную мотивацию, и вы научитесь получать удовольствие от его роста, а не от покупки очередной бесполезной вещи.

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