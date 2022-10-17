ВСУ уничтожили под Бахмутом «гордость российской армии»
- 17.10.2022, 8:51
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Россия утверждала, что ее «чудо-танк» «неуязвим для ударов».
В ходе ожесточенных боев оккупанты продолжают терять лучшие образцы своего оружия. В частности, недавно на Донбассе украинским воинам удалось уничтожить знаменитый российский танк Т-90М «Прорыв», об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
В ходе очередного боевого столкновения бойцам 93-й бригады Вооруженных сил Украины удалось уничтожить один из самых дорогих танков армии РФ, который только в 2019 году оценивался, в зависимости от модификации, от 2,5 до 4,5 миллионов долларов.
Знаменитый Т-90М «Прорыв», который в российских новостях называли гордостью армии и утверждали, что он «неуязвим для ударов», оказался не таким уж крепким. В опубликованном Бутусовом видеосюжете можно увидеть презентацию «чудо-танка» и его мощь непосредственно на поле боя.