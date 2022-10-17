Политолог рассказал, когда Лукашенко может отправить свои войска в Украину

Политолог рассказал, когда Лукашенко может отправить свои войска в Украину6
- 17.10.2022, 9:04
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Ставки поднимаются.
После освобождения украинскими войсками Херсона, Беларусь может ударить по Украине с севера.
Такой прогноз в интервью unian.net озвучил директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин.
«Я в 2014 году говорил, что это война и она будет длиться 10 лет. Получилось, что первый этап войны продлился 8 лет. Сейчас начался второй этап. Надо рассчитывать, что он тоже будет длиться 10 лет. В войну еще должна вступить Беларусь. Потому что, когда поднимутся ставки, когда Украина освободит Херсон, Путин прикажет Лукашенко начать наносить удары по Украине с севера», - отметил Соскин.