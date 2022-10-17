Приведет ли массовая мобилизация в РФ к внутреннему взрыву? 2 Владимир Фесенко

17.10.2022, 9:15

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Вирус войны и насилия вернется в Россию бумерангом.

«Инцидент» на полигоне в Белгородской области, когда двое (или трое) российских военнослужащих исламского вероисповедания (по неофициальным данным — таджики) убили то ли 11 (по официальной информации), то ли более 20 своих сослуживцев (в том числе командира воинской части) за оскорбление своих религиозных чувств, вызвал множество комментариев, предположений и вопросов о политических последствиях мобилизации, которую в России очень точно назвали могилизацией.

Что происходит с мобилизацией сейчас, и что будет дальше?

Начало массовой мобилизации в РФ (а речь идет именно о массовой, а не «частичной» мобилизации, как первоначально заявили Путин и Шойгу) вызвало шок и резкий рост тревожных настроений у россиян (в несколько раз, до 70% от общего числа респондентов). В том числе у тех, кто поддерживал Путина и войну против Украины. Более миллиона россиян (по разным данным) выехали в соседние страны. По словам Путина, в армию призвано 220 тыс. россиян. По неофициальным данным, повестки на мобилизацию получили около 400 тыс. человек.

То, как проводится мобилизация в РФ, вызывает критику даже у представителей «партии войны». С одной стороны, есть планы по мобилизации. И в российской глубинке пытаются чуть ли не насильно мобилизовать всех, кто попадает под руку. С другой стороны, российская военная система оказалась не готова к массовой мобилизации, в том числе к материально-техническому обеспечению мобилизованных. Мобилизованных отправляют на войну почти без подготовки и нормальной экипировки. Мытарства мобилизованных — это уже отдельный жанр в российских социальных сетях. Естественно, это вызывает недовольство, а зачастую и разнообразные конфликтные ситуации.

Именно поэтому ситуацию с мобилизацией в РФ пытаются сейчас нормализовать, а вину за «перегибы» свалить на военкомов. Путину пришлось лично давать объяснения и успокаивать россиян по поводу мобилизации. Массовую мобилизацию обещают приостановить к 1 ноября, и для того, чтобы несколько успокоить общественное мнение, но, главным образом, потому что с 1 ноября начнется плановый призыв в армию, а российская военная система просто не справится одновременно и с мобилизацией, и с призывом. Но очевидно, что проблемы возникнут и с призывом. Родители призывников будут бояться, что их сыновей отправят на войну. А их будут туда отправлять.

С помощью массовой «мобилизации» Путин пытается победить Вооруженные силы Украины не умением, а числом (вопреки заветам Суворова). И 200 тыс. (и даже 300 тыс.) мобилизованных, тем более почти необученных и плохо подготовленных, для этого будет мало. Это может затянуть войну, резко увеличит число жертв, но результата не принесет. Нынешняя война России против Украины показала, что Путин патологически упрям, он не остановится и продолжит бросать в жернова войны новые сотни тысяч мобилизованных россиян.

Будет ли продолжение «инцидентов», подобных тому, что случился в Белгородской области?

Напомню, что ЧП в Белгородской области не первое. Похожий инцидент, но в меньших масштабах, был еще в конце сентября в Херсонской области (это по данным российских властей). Там было завладение оружием и его использование против сослуживцев и для грабежей, было также бегство из расположения части. Об этом инциденте известно мало, скорее всего, это еще были не мобилизованные. Надо также учитывать, что на войну рекрутируют и осужденных, носителей криминальных практик.

Кроме того, будут сказываться и традиционная для российской армии дедовщина, и межнациональные, а также религиозные конфликты (как это было и в Белгородской области). Важна тенденция, которая наверняка будет продолжаться, и, возможно, даже усиливаться. Ведь еще ранее были вооруженные столкновения между бойцами разных подразделений, например, между бурятами и кадыровцами. Недовольство и агрессия людей, которых насильно погнали на смерть, будет периодически выплескиваться в разных формах, в том числе и так, как это было в Белгородской области. Будут происходить также дезертирство и добровольная сдача в плен.

Насколько велика вероятность внутреннего взрыва в России из-за мобилизации?

Не стоит ожидать такой взрыв уже сейчас или в ближайшее время. Скорее возможны очередные спорадические проявления различных конфликтных ситуаций и насильственных инцидентов в процессе мобилизации, а также на фронте. Большинство тех, кто позволил себя призвать, это люди с психологией «подданных», привыкшие исполнять любые приказы власти, и подверженные пропагандистскому манипулированию. Очень важно, как на этих людей подействует война.

Для абсолютного большинства мобилизованных это чужая война и на чужой территории. И у них постепенно будет усиливаться недовольство, а у значительной части этих людей — и нежелание воевать и гибнуть непонятно за что. Если массовая мобилизация возобновится, то будет новый всплеск недовольства и в российском обществе. Приведет ли это к внутреннему взрыву в России, однозначно предсказать невозможно, опять-таки из-за психологии покорных подданных у большинства Россиян. Если недовольство мобилизацией будет сопряжено с заметным ухудшением социально-экономической ситуации, то почва для протестных настроений в РФ будет все более благоприятной. Но для взрыва необходимо также резкое ослабление власти в России.

На мой взгляд, решающим фактором для изменения внутриполитической ситуации в РФ, будет не столько фоновое недовольство мобилизацией, и конфликты, связанные с ней, а военные поражения России в Украине. Это будет главным фактором деморализации для тех, кого гонят на войну, и кто с этой войной уже столкнулся напрямую, и для большинства простых россиян, оставшихся в тылу.

Но главное последствие этой войны для России будет в другом. Сотни тысяч россиян, прошедших эту войну, травмированных этой войной, да еще обладающих оружием, а кроме того, наличие частных армий, и конфликты между этими «армиями» и официальными силовыми структурами — это питательная почва для новой «Смуты» в России, для «бессмысленного и беспощадного русского бунта» (скорее в локальных проявлениях), для войны всех против всех, но уже внутри России. Вирус войны и насилия вернется в Россию и бумерангом ударит по ней, и по тем, кто эту войну начинал.

Владимир Фесенко, «Новое время»

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