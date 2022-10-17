закрыть
17 октября 2022, понедельник, 9:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какие правила дорожного движения белорусы нарушают чаще всего

3
  • 17.10.2022, 9:21
  • 1,704
Какие правила дорожного движения белорусы нарушают чаще всего

В Беларуси снижается аварийности и число погибших в ДТП.

Но есть ПДД, которые белорусы нарушают довольно часто, рассказал замначальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон в эфире госТВ.

Самым распространенным видом нарушений в Беларуси является фотофиксация скорости движения. В Минске среди распространенных нарушений - несоблюдение правил остановки и стоянки, а также управление без техосмотра.

Еще в Беларуси ежегодно ловят 18-20 тысяч пьяных водителей за рулем.

При этом, в Беларуси уровень безопасности на дорогах сейчас сравним с уровнем в Бельгии, Италии, Португалии. А по снижению аварийности и погибших в ДТП Беларусь - одна из лидеров в мире.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип