Какие правила дорожного движения белорусы нарушают чаще всего 3 17.10.2022, 9:21

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В Беларуси снижается аварийности и число погибших в ДТП.

Но есть ПДД, которые белорусы нарушают довольно часто, рассказал замначальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон в эфире госТВ.

Самым распространенным видом нарушений в Беларуси является фотофиксация скорости движения. В Минске среди распространенных нарушений - несоблюдение правил остановки и стоянки, а также управление без техосмотра.

Еще в Беларуси ежегодно ловят 18-20 тысяч пьяных водителей за рулем.

При этом, в Беларуси уровень безопасности на дорогах сейчас сравним с уровнем в Бельгии, Италии, Португалии. А по снижению аварийности и погибших в ДТП Беларусь - одна из лидеров в мире.

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