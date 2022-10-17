Россия запустила секретный военный спутник 5 17.10.2022, 9:34

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иллюстрационное фото

Этот запуск был третьим за прошедшую неделю.

15 октября в 22.55 по Москве с аэродрома Плесецк была запущена ракета Ангара. Она несла небольшой спутник Эмка-3, о задачах которого мало что известно.

Этот запуск был третьим за прошедшую неделю.

«В расчетное время космический корабль выведен на целевую орбиту и принят в управление наземными объектами Минобороны России. Кораблю присвоен заводской номер Космос-2560, — говорится в сообщении Роскосмоса. — С кораблем установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают в штатном режиме».

Однако о задачах, которые должен выполнить Космос-2560, точных данных нет. По информации EverydayAstronaut.com, речь идет о спутнике для оптической разведки класса Эмка-3, пишет «Новое время».

Это могло бы объяснить атмосферу секретности, которая сопровождает запуск.

Пока неясно, будет ли этот спутник заменой одному из вышедших из строя российских спутников, названному Космос-2555, или у него другие цели.

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