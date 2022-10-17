«Российские и белорусские военные будут, вероятно, сдаваться тысячами» 1 17.10.2022, 9:44

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фото: reuters

Новое наступление с территории Беларуси предрешено?

Telegram-канал «Родина слонов» поделился мнением о возможном наступлении совместных войск Лукашенко и Путина на север Украины:

— О чем же говорит отсутствие бронированной техники среди доставляемой в Беларусь? Вероятно, о том, что для наступления будет использованы белорусские танковые и мотострелковые части, которые будут усилены российской мобилизованной пехотой. Это и будут те самые совместные российско-белорусские военные группировки, о создании которых было недавно объявлено.

Необходимость в создании смешанных группировок может объясняться тем, что и Путин, и Лукашенко сомневаются в том, что белорусская армия захочет вступать в эту войну, и российские военнослужащие нужны для того, чтобы предотвратить возможный массовый отказ белорусов воевать с Украиной.

Полагаю, не будет слишком смелым предположение, что новое наступление во многом повторит февральское: руководить им будут те же самые люди. И не стоит ожидать, что тактика будет другой, т.к. военные якобы научены горьким опытом. Как показывает практика, опыт их ничему не учит.

Однако надо понимать, что техническое оснащение и уровень подготовки нового наступления будут на порядок хуже того, что было весной. Но военное руководство об этом даже не хочет думать: они смотрят на отчеты, в которых написано об исправном состоянии техники и полном укомплектовании мобилизованных.

Российские и белорусские военные будут, вероятно, сдаваться тысячами, что тоже само по себе не простая логистическая и военная задача для ВСУ.

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