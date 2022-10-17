Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ на юге 1 17.10.2022, 9:58

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Также уничтожено много техники врага.

Оперативное командование «Юг» сообщает, что ВСУ за сутки уничтожили 50 российских военных и 17 единиц техники.

Всего за сутки уничтожили:

50 рашистов;

два танка;

три крупнокалиберных гаубицы типа Мста;

три пушки типа Гиацинт;

самоходная артустановка,

миномет;

зенитно-ракетный комплекс Тор;

станция радиоэлектронной борьбы;

три единицы автобронетехники.

Украинские военные также повредили РСЗО «Град» и три единицы инженерной техники.

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