Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ на юге

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ на юге1
- 17.10.2022, 9:58
- 4,592
Также уничтожено много техники врага.
Оперативное командование «Юг» сообщает, что ВСУ за сутки уничтожили 50 российских военных и 17 единиц техники.
Всего за сутки уничтожили:
50 рашистов;
два танка;
три крупнокалиберных гаубицы типа Мста;
три пушки типа Гиацинт;
самоходная артустановка,
миномет;
зенитно-ракетный комплекс Тор;
станция радиоэлектронной борьбы;
три единицы автобронетехники.
Украинские военные также повредили РСЗО «Град» и три единицы инженерной техники.