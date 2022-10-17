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«Ловлю искренние моменты из жизни»

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  • 17.10.2022, 10:10
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«Ловлю искренние моменты из жизни»

Как белорус стал звездой TikTok, фотографируя прохожих на улицах Барановичей.

У 19-летнего Ильи Колесника необычное хобби: он фотографирует случайных прохожих на улицах Барановичей и выкладывает свои работы в TikTok. Один из его роликов всего за месяц набрал больше 200 тысяч просмотров. Почему парень решил заняться стрит-фотографией и как горожане реагируют на скрытую камеру, Илья рассказал intex-press.by.

Илья Колесник родом из города Иваново Брестской области. В городе он учится на программиста. Фотографией парень увлекается с 15 лет.

– Долгое время я катался на BMX – велосипеде для трюков. Он был моим главным увлечением. Но в какой-то момент у меня начались проблемы со здоровьем, плюс заниматься ремонтом велосипеда стало финансово тяжело. Поэтому мне пришлось продать BMX, – вспоминает Илья. –Тогда я начал думать, чем бы себя занять, и в голову пришла мысль купить фотоаппарат.

Так у парня появилась его первая камера. Это был максимально бюджетный вариант, за который Илья отдал 200 рублей. Парень стал изредка заниматься фотосъемками, «учился чувствовать камеру и все детали настроек».

– В какой-то момент мне стали приходить предложения пофотографировать кого-то платно. Тогда я понял, что любительская фотография должна перерастать во что-то более серьезное. Сейчас я снимаю на фотоаппарат получше, – говорит Илья.

«Поначалу снимать прохожих не хватало смелости»

Идею заняться стрит-фотографией парень «подсмотрел» год назад у российского фотографа, на аккаунт которого случайно наткнулся в TikTok. Глядя на его работы, Илья подумал, что «было бы классно делать что-то похожее в Беларуси».

– Поначалу попробовать себя в роли уличного фотографа и снимать прохожих мне не хватало смелости. Да и с моей оптикой на то время это была очень сложная задача, – говорит Илья. – Но летом 2022 года интерес к стрит-фотографии победил мой страх, я нашел фотоаппарат с большим зумом, вышел на улицу и просто начал снимать.

Илья говорит, что прежде, чем приступить к съемке, он некоторое изучает толпу, выбирает самых интересных, на его взгляд, персонажей (обычно 3-4 человека) и фотографирует их.

– Зачастую я снимаю мужчин 30-40 лет, а также людей престарелого возраста, потому что они, как по мне, лучше передают атмосферу города, – говорит парень. – На моих фотографиях иногда есть и молодежь, влюбленные парочки. Но их снимков в интернете и так много. А мне хочется показывать своим подписчикам что-то нетипичное, уникальное.

Первое видео с фотографиями случайных людей с улицы Илья разместил в TikTok 22 июня этого года. Ролик тут же «залетел» в рекомендации, набрав более 39 тысяч просмотров, тысячи лайков и десятки комментариев.

С тех пор Илья опубликовал в своем аккаунте в TikTok более 30 видео. С каждым новым роликом количество подписчиков, комментариев и лайков у него только растет. Секрет популярности своих видео в соцсети он видит в случайности и спонтанности фотографий.

– В TikTok многим нравится наблюдать именно за живыми, не постановочными кадрами. Я ловлю искренние моменты из жизни людей, – рассказывает Илья. – Снимки обычных прохожих на улицах города позволяют по-новому взглянуть на Барановичи и заметить красоту в окружающих нас людях. Я думаю, в этом и есть весь успех.

На данный момент у парня более 5 тысяч подписчиков и около 87 тысяч лайков в TikTok. И это менее, чем за полгода.

– Многие барановичские школьники пишут мне в соцсетях, что очень хотят меня встретить. На улице кто-то просит просто сфоткаться со мной, кто-то – чтобы я сфотографировал и разместил их фото в своих видео. Но я против постановочных кадров, в TikTok у меня только случайные прохожие, – говорит Илья.

«Людям нравятся не постановочные кадры»

Илья уверяет, что за время съемок он ни разу не встречал агрессии или недовольства в свой адрес. Негатив по поводу своего увлечения стрит-фото он иногда встречает в комментариях под видео в соцсети. Но Илья не расстраивается, так как понимает, что «своим творчеством всем не угодишь».

– А вот позитивных случаев достаточно много, обычно всем нравятся мои фотографии, – говорит парень. – Однажды я сфотографировал в городе дедушку. Мне так понравилось, как он получился, что я сделал с ним отдельное видео в Тик Ток. А потом из комментариев узнал, что дедушка ничего не слышит, но он очень добрый, постоянно всем улыбается и машет. На следующий день я распечатал фотографию, нашел этого дедушку и вручил ее ему. Он был очень рад.

Илья уверен, что снимать людей на улице может любой – главное начать. Остальное придет с опытом.

– Сначала будет присутствовать страх. Но пара добрых людей, пара удачных кадров – и все станет намного легче. Иногда я могу сфотографировать человека, показать ему фотографию и спросить, могу ли я оставить ее себе. Никто еще ни разу мне не отказал, – говорит парень. – Мало зависит от того, какую камеру вы используете. Здесь нужен взгляд человека, который способен замечать необычное в обычном.

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