Украинские артиллеристы уничтожили вражеский ЗРК «Тор» 17.10.2022, 10:39

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Успешную атаку заснял беспилотник.

В Херсонской области украинские артиллеристы уничтожили вражеский ЗРК «Тор».

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинских воинов снял беспилотник. Судя по видео, вражеский ЗРК был уничтожен прямым попаданием.

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Для справки: ЗРК Тор — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Система «Тор» предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планируемых авиабомб (управляемых авиабомб), самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс». Система Тор может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. При этом система Тор сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой». Дальность зенитных управляемых ракет достигает 12 км с высотным диапазоном до 10 км.

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