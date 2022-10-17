Ученые открыли затерянный месопотамский город на болотах 17.10.2022, 10:51

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Получить новые данные помогли дожди.

На месте одного из старейших городских центров с помощью дистанционного зондирования данных ученые смогли идентифицировать огромное месопотамское поселение под названием Лагаш.

Когда-то оно состояло из 4-х болотистых островов, соединявших водные пути. Почти 5000 лет назад в этой водно-болотистой местности, расположенной между реками Евфрат и Тигр на юге Ирака, уже процветала жизнь, пишет Ancient Origins (перевод - «Фокус»).

Одной из участниц проекта была Эмили Хаммер, антрополог и археолог из Пенсильванского университета. Она использовала специально оборудованный дрон, который помог получить бесценное понимание Лагаша – ядра одного из древнейших государств мира.

Дрон использовали в течение 6 месяцев в 2019 году, чтобы фотографировать местность. Получить новые данные помогли дожди. Они привели к сильному поглощению соли и соляной влаги. Это значительно облегчило обнаружение построек, улиц и водных путей, погребенных почти на уровне земли.

Предполагается, что Лагаш был основан между 4900 и 4600 годами, но сегодня он известен как Телль-аль-Хиба. Первые раскопки проводились более 40 лет назад. Тогда было установлено, что это место оставили люди около 3600 лет назад. Предварительный анализ других антропологов, историков и ученых указывает на то, что Лагаш был построен на возвышенных курганах на болотах и, возможно, состоял из 33 небольших болотистых островов.

- Возможно, существовали разные способы развития Лагаша как города болотистых островов в связи с деятельностью человека и изменением окружающей среды, — отмечает Хаммер.

Исследования также указывают, что для поселения характерна плотная застройка архитектурой, которая располагалась на 300 гектарах. Кадры из дрона демонстрируют потенциальные небольшие гавани, которые делали возможным передвижение между разными секторами города с помощью лодок. Появились и возможные остатки бывших мостов.

Поселение не имело географического центра, поэтому секторы города развивали социальные и экономические связи по отдельности, как в случае с Венецией. Доказывают это предположение четко очерченные стены и улицы на некоторых островах. Считается, что на одном из них занимались сельским хозяйством, а на другом – рыбалкой.

В целом, исследование ученой Эмили Хаммер указывает на три острова вблизи Персидского залива, а также один, где доминирует огромный храм. Все они простираются до моря, вновь подтверждая идею, что Лагаш был оседлым городом на водно-болотных островах.

Напоследок, с помощью дрона смогли обнаружить доказательства контрастных окрестностей, которым присущий либо определенный вид городской планировки, либо случайное расположение. Последнее связывают с волнами миграции строителей и рабов в 4600-4350 гг. Ученые указывают, что во время расцвета город походил на современный Чикаго.

Однако, как и многие другие цивилизации, поселение Лагаш было обречено на крах.

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