МИД Латвии: Надо усилить международную изоляцию режима Лукашенко

МИД Латвии: Надо усилить международную изоляцию режима Лукашенко1
- 17.10.2022, 11:00
Он позволяет россиянам использовать территорию Беларуси для атак на Украину.
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко уже воюет против Украины, однако в случае прямой агрессии армии РБ, необходимы новые санкции и еще большая изоляция Минска. Как пишет liga.net, об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
По его словам, Лукашенко уже участвует в войне, так как позволяет россиянам использовать территорию Беларуси для атак на Украину.
Он отметил, что если армия РБ будет напрямую вовлечена в войну России против Украины, то союзники должны ввести санкции против Минска и усилить международную изоляцию режима Лукашенко.
«Самое главное — больше оружия для Украины», — написал дипломат.