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МИД Латвии: Надо усилить международную изоляцию режима Лукашенко

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  • 17.10.2022, 11:00
МИД Латвии: Надо усилить международную изоляцию режима Лукашенко
Эдгарс Ринкевичс
Фото: DELFI

Он позволяет россиянам использовать территорию Беларуси для атак на Украину.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко уже воюет против Украины, однако в случае прямой агрессии армии РБ, необходимы новые санкции и еще большая изоляция Минска. Как пишет liga.net, об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, Лукашенко уже участвует в войне, так как позволяет россиянам использовать территорию Беларуси для атак на Украину.

Он отметил, что если армия РБ будет напрямую вовлечена в войну России против Украины, то союзники должны ввести санкции против Минска и усилить международную изоляцию режима Лукашенко.

«Самое главное — больше оружия для Украины», — написал дипломат.

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