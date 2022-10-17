МИД Латвии: Надо усилить международную изоляцию режима Лукашенко 1 17.10.2022, 11:00

Эдгарс Ринкевичс

Фото: DELFI

Он позволяет россиянам использовать территорию Беларуси для атак на Украину.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко уже воюет против Украины, однако в случае прямой агрессии армии РБ, необходимы новые санкции и еще большая изоляция Минска. Как пишет liga.net, об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, Лукашенко уже участвует в войне, так как позволяет россиянам использовать территорию Беларуси для атак на Украину.

Он отметил, что если армия РБ будет напрямую вовлечена в войну России против Украины, то союзники должны ввести санкции против Минска и усилить международную изоляцию режима Лукашенко.

«Самое главное — больше оружия для Украины», — написал дипломат.

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