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В Гомеле пьяный водитель разогнался до 157 км/ч и сбил насмерть велосипедиста

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  • 17.10.2022, 11:25
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В Гомеле пьяный водитель разогнался до 157 км/ч и сбил насмерть велосипедиста

Потом он сжег машину в поле.

В Следственном комитете раскрыли обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в августе этого года в Гомеле. Водитель насмерть сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а затем скрылся. Сгоревший автомобиль был обнаружен в кукурузном поле в Гомельском районе.

По данным следствия, 1 августа текущего года молодая семейная пара из Чечерска приехала на автомобиле Mitsubishi Spase Star в Гомель к родственникам. Там выпивали, супруги поссорились. Мужчина сел за руль авто и уехал.

— Водитель двигался по городской автодороге Хутор — Гомель со скоростью не менее 157 км/ч, более чем в два раза превышая разрешенную. При подъезде к пересечению с улицей Зайцева он дважды перестроился и выехал на освещенный нерегулируемый пешеходный переход, где сбил пересекавшего проезжую часть велосипедиста. От полученных телесных повреждений 55-летний житель Гомельского района скончался на месте происшествия, — рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Мужчина не остановился и продолжил движение.

— Он доехал до дома родственников, посовещался со всеми и направился за город. На кукурузном поле вблизи поселка Сож Гомельского района поджег свой автомобиль, — отметили в СК.

Сообщается, что подозреваемого удалось оперативно установить благодаря помощи граждан.

— По результатам медосвидетельствования в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,34 промилле, — проинформировала представитель Следственного комитета. — Жителю Чечерска предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человек». С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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