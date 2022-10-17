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Стоп-кран политической системы Кремля сорван

  • Александр Морозов
  • 17.10.2022, 11:56
  • 2,766
Стоп-кран политической системы Кремля сорван

Мобилизация превратилась в инструмент генерирования хаоса.

Итоговое впечатление: так называемая «мобилизация» резко приблизила «сценарий хаоса».

Очевидно, что Путин совершил грубую ошибку 21 сентября: вместо того, чтобы развести «присоединение территорий» и «мобилизацию, он объявил об этом «пакетом». В результате «ура, Донбасс вернулся в родную гавань» полностью провалилось, исчезло с радаров и оказалось забито новостями о хаосе мобилизации.

А мобилизация приобрела характер трагикомедии: миллионы бегут от мобилизации, повестки вручают 70-летним людям, на белгородском полигоне два мобилизованных устроили бойню, рекрутируют заключенных с тяжелыми статьями, людей грузят и отвозят на полигоны, затем отпускают домой, поскольку девать их некуда, инфраструктуры и снабжения нет.

«Патриотические военкоры», о которых месяц назад АПэшные блогеры писали, как о новом благородном политическом тренде (мол, скоро они пойдут в «большую политику») попали под проверки Роскомнадзора, Генштаб требует, чтобы они заткнули свои патетические фонтаны. С перепугу депутаты предлагают привлекать Росгвардию на защиту зданий военкоматов.

Мобилизация превратилась в инструмент генерирования хаоса вместо демонстрации угрозы. Можно даже сказать, что эта мобилизация сорвала стоп-кран всей политической системы. Поезд резко и с визгом затормозил в чистом поле и пассажиры разбредаются кто куда.

Александр Морозов, Facebook

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