Ученые показали, как выглядел древний краб 1 17.10.2022, 12:03

У него были шипы и лезвия.

Если вы сможете представить туалетную щетку с прыгающими на стеблях глазами, парой шиповидных рукообразных отростков, и веер хвоста с длинными лопастями, то получите хорошее изображение животного кембрийского периода – от 541 до 485,5 млн лет назад.

В 1990 году ученые получили ископаемые экземпляры в Маотяншанских сланцах. На территории китайской провинции Юньнань была найдена молодая особь размерами 15 см в длину и 5 см в ширину, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Первоначально находку идентифицировали как ранее известный вид радиодонтов – вымерший ряд членистоногих. Однако передняя пара острых конечностей окаменелости, известная как придатки хищника, отличалась от всех других радиодонтов. Это привело к недавней переоценке находок, сказал ведущий автор исследования Хан Цзэн, доцент Нанкинского института геологии и палеонтологии в Китайской академии наук.

Хотя радиодонты имеют подобные планы тела, виды «различаются в основном разнообразными формами хищных отростков», а окаменелости были настолько уникальными, что исследователи определили, что это не только новый вид, но и ранее неизвестный род.

Его назвали Innovatiocaris maotianshanensis. Название происходит от латинских слов, означающих «нововведение» и «краб», а название вида указывает на Маотяньшань, место в Ченцзяне, где обнаружили окаменелости.

В свое время вид был одним из самых страшных животных океана. Как отметил Хан Цзен, радиодонты являются одними из самых древних гигантских сверххищников на Земле. Кроме того, их появление 520 миллионов лет назад указывало на формирование сложных морских экосистем и пищевых сетей. Изучить их должным образом удалось только к концу ХХ в. с новыми открытиями.

В I. maotianshanensis «остистые отростки указывают на хищничество относительно крупной добычи». В то же время большие глаза намекают на хорошее зрение, отметил Цзэн. Жабры и щитки вдоль его туловища, вероятно, использовались для дыхания и плавания, а структуры хвоста помогали ему поворачиваться и маневрировать.

Этот вид дает ученым интригующие новые подсказки об удивительных членистоногих предках. Но с каждым открытием возникает все больше вопросов, касающихся их 120-миллионной истории. До сих пор неизвестно сколько видов было, как они охотились, как эволюционировали.

- Как новый род, Innovatiocaris указывает на наличие новой эволюционной линии среди Radiodonta, намекая на то, что еще многое предстоит раскопать по разнообразию и эволюционной истории группы, — подытожил Зенг.

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