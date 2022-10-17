В армии России началась «зачистка» собственных солдат 17.10.2022, 12:10

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Они гибнут еще до отправки в Украину.

На территории России стала резко уменьшаться «популяция» военнослужащих армии РФ. Только за последнюю неделю произошел ряд ЧП, в которых странным образом отправились на тот свет десятки новоиспеченных оккупантов. То, что они погибли еще до отправки в Украину, в сети уже назвали «мгновенной кармой»

Подробнее об этом пишет OBOZREVATEL.

Расстрел на полигоне

Самое резонансное ЧП произошло на полигоне воинской части Западного военного округа РФ в Солоти Валуйского района Белгородской области. Утром 15 октября трое мобилизованных открыли огонь по своим же сослуживцам.

По данным очевидцев, один из российских командиров назвал войну против Украины «священной», на что возразили военнослужащие российской армии таджикского происхождения. Они заявили, что священной является война мусульман против неверных, в ответ подполковник Лапин якобы назвал Аллаха «слабаком» и «трусом».

Вскоре на стрельбище трое таджиков сказали другим мусульманам отойти в сторону, убили подполковника Лапина и открыли огонь по другим военнослужащим.

В минобороны страны-агрессора заявили, что погибших в результате стрельбы было 11, а вот очевидцы утверждают, что не менее тридцати. На данный момент уже точно известно, что среди них были мобилизованные из Московской, Мурманской, Саратовской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской областей и республики Якутия.

Что касается раненых, то их количество также разнится: российское минобороны сообщило о пятнадцати, по данным источников – более 40.

Двое стрелков – 23-летний Рахмонов Мехроб и 24-летний Эсхон Аминзод - были убиты ответным огнем, а третьему удалось скрыться. Все они сразу после мобилизации 11 октября прибыли на полигон, а уже через четыре дня «проредили» ряды российской армии.

А 17 октября появилась скандальная информация, что один из стрелков был насильно мобилизован прямо из тюрьмы. Об этом в передаче «И так далее» Михаила Фишмана на российском телеканале «Дождь» рассказала глава правозащитной организации «Тонг жахони» Валентина Чупик.

По ее словам, к ней обратился родственник гражданина Таджикистана, который погиб во время стрельбы на полигоне. «Он рассказал, что его убили из автомата на полигоне, где он почему-то оказался на службе. А на самом деле всего две недели назад он был заключенным ИК-1 в Брянской области и сидел там по 228 статье за наркотики. Со слов родственника, наркотики ему подкинули, потому что вымогали с него деньги. Денег у него не было, взятку он не дал. Оказался в колонии», – рассказала Чупик.

Около двух недель назад он звонил своему родственнику и жаловался на то, что его сильно бьют и угрожают «опустить», если он не подпишет контракт и не отправится на войну в Украине.

«После этого он на связь не выходил, а вчера его родственник узнал вот такое», – отметила Чупик.

Старт моГилизации

Произошедшее на полигоне в Белгородской области российские «правоохранители» расследуют как теракт, однако по всей РФ также уже зафиксированы странные смерти мобилизованных. Более того, по состоянию на данный момент на территории в/ч и сборных пунктов их погибло уже больше, чем этой «новой партии» в Украине.

Например, в сборном пункте в Якутии мобилизованный разбился насмерть, выпав (или будучи выброшенным) со второго этажа из окна.

В Каменке 28-летний житель Санкт-Петербурга, призванный в рамках «частичной мобилизации», во время учебных занятий выстрелил в себя из автомата – он скончался. В той же Каменке отправились на тот свет еще трое мобилизованных – у двух из них якобы остановилось сердце, а третий покончил с собой.

Двое россиян умерли на мобилизационном пункте на территории Новосибирского высшего военного командного училища. Один из них – в результате насильственных действий, второй якобы от отравления алкоголем.

Тело еще одного мобилизованного нашли в военной части на юго-востоке Забайкальского края – о причинах смерти пока ничего не известно.

Много смертей мобилизованных зафиксировано и в Пензе, Омске, Владивостоке, Кабардино-Балкарии и Свердловской области – причем у большинства из них (молодых мужчин) странным образом оказалось «больное сердце».

Такая ситуация шокировала россиян, однако большинство все же винят во всем военкомов и командиров в/ч. Только некоторые считают первопричиной развязавшего войну с Украиной Путина.

Тем временем в России уже начались самые настоящие облавы на «пушечное мясо». Мужчин отлавливают возле станций метро, в холлах жилых комплексов, в торговых центрах и на рынках – и вручают повестки. Это означает, что смертей россиян с каждым днем будет все больше.

А заброшенные без подготовки на территорию Украины «мобики» уже стали сдаваться в плен – потому что своя жизнь дороже больных амбиций кремлевского карлика.

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