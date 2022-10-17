В Дзержинском районе завели уголовное дело на руководителя частного предприятия из-за цен 13 17.10.2022, 12:19

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Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В ходе «мониторинговых мероприятий» по вопросам ценообразования прокуратура установила факт «необоснованного завышения цен» в торговой точке частного унитарного предприятия в Дзержинском районе. На одного из его руководителей завели дело за «злоупотребление служебными полномочиями», пишет «Зеркало».

По данным прокуратуры, руководитель, «из корыстной и иной личной заинтересованности дал указания подчиненным кассирам выставить товар и разместить актуализированный ценник на торговые ряды и стеллажи».

Всего в ходе мониторинга в торговом объекте этой компании нашли пять наименований товаров «по завышенной цене».

На руководителя завели дело по ч.2 ст. 424 УК Беларуси. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Что происходит

Напомним, 6 октября на «совещании по экономическим вопросам» Лукашенко заявил о запрете на повышение любых цен в стране.

Госконтроль анонсировал масштабные рейды по магазинам и жесткую реакцию вплоть до уголовных дел.

Ранее сообщалось, что Госконтроль завел уголовное дело за повышение цен в Могилевской области. Уголовное дело завели и в Барановичах — там заместитель директора торгового объекта повысил на 13% цену на один из продовольственных товаров. 10 октября стало известно, что уголовных дел — уже более десятка. В Гомеле под уголовку попала частная компания, которая перепродавала овощи и фрукты бюджетным организациям с оптовыми надбавками до 300 процентов. Накануне стало известно, что уголовные дела завели на частную сеть аптек и торговую сеть «Доброном».

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