Иран заявил, что не поставлял России беспилотники для войны в Украине 23 17.10.2022, 12:51

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Заявление было сделано на фоне возможных санкций ЕС против Ирана.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили в понедельник, что Тегеран не передавал России беспилотники для использования в войне против Украины.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани во время еженедельной пресс-конференции, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

- Опубликованная новость о том, что Иран предоставил России беспилотники, имеет политические амбиции и распространяется западными источниками. Мы не предоставляли оружие ни одной стороне воюющих стран, - сказал Канаани.

Командование Воздушных сил ВСУ в понедельник сообщили, что утром 17 октября противовоздушная оборона ликвидировала 11 дронов-камикадзе Shahed-136. Эти дроны производятся Ираном и используются российскими военными под названием «Герань-2».

В Киеве во время утренней атаки иранскими дронами-камикадзе россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе Киева, всего сообщалось о 4 прилетах.

Министры иностранных дел ЕС на встрече в понедельник обсудят возможные санкции против Ирана, который поставляет России военные дроны.

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