Какая погода ждет белорусов на неделе? 17.10.2022, 13:05

Прогноз погоды на 18-20 октября.

18 октября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, смещающаяся с Западной Европы. Облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

Ночью преимущественно по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый, днем по северо-востоку местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, по востоку страны она составит +5..+7°С; максимальная днем от +15°С по северу до +22°С по югу Беларуси. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

Похолодает.

19 октября погоду в стране будут определять атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, которые начнут распространяться с северо-западной Европы. Облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер западный с переходом на северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +7..+14°С.

20 октября ночью погоду обусловит атмосферный фронт, смещающийся в юго-восточном направлении, вслед за которым начнет распространяться холодная воздушная северных широт. Днем на территорию страны распространится область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью и утром в центральных и восточных районах республики ожидаются кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, по восточной половине порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, по северо-западной половине страны местами ожидаются заморозки 0..-2°С, максимальная днем +4..+9°С.

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