«Через день будет полномасштабное наступление» 17.10.2022, 13:19

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Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Россияне в панике из-за прорыва ВСУ под Херсоном.

Украинские защитники успешно контрнаступают на Херсонском направлении. Это прекрасно понимают российские оккупанты, а потому не скрывают, что до полномасштабного наступления ВСУ осталось буквально один-два дня. Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупанта, который удалось перехватить ГУР.

Так, в перехваченном разговоре слышно как военнослужащий незаконного вооруженного формирования «Л/ДНР» жалуется о том, что ВСУ на них «давят и давят2.

- Будет полная задница, это только начало, Коля. Вчера говорили, что у вас там была разведка боем, а вот через день, через два будет полномасштабное наступление, - говорит женщина оккупанту.

На что боевик ответил, что они об этом хорошо знают. «Мы на два отходим, а они на шаг наступают. Мы их видим», - говорит оккупант.

Он также рассказал, что ВСУ наступают на Бахмут (ранее Артемовск) и Авдеевку.

Кроме того, захватчик посетовал, что кремлевский диктатор Владимир Путин никак не пытается исправить ситуацию. «А кто его знает, что он там телится. Говорят, что там силы собраны: и с вашей стороны силы собраны в Крыму, и там, и там, а толку от этого», - сказал он.

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